靈鷲山基隆區普仁獎頒獎 謝國樑：教育是政府與民間共同的志業

▲小太陽琡旋與家人在普仁獎頒獎典禮現場開心合影。(圖:靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山開山住持心道法師創立「普仁獎」，長年陪伴並肯定在逆境中依然堅持向善、努力成長的孩子。基隆區普仁獎頒獎典禮三日在基隆長榮桂冠酒店彭園會館3樓隆重舉行，共有91位孩子獲此殊榮。基隆市長謝國樑、市議會議長童子瑋、市府教育處處長徐嬿立皆出席頒獎典禮為小太陽加油打氣。

靈鷲山普仁獎自2003年創辦以來，已累計獎勵13,134位學生，並訪視16,353個家庭，成為台灣深具影響力的品德教育獎項之一。此次基隆區獲獎的91位普仁小太陽中，國小生59位、國中生32位；其中，中正國中7年級林琡旋、碇內國中7年級朱芯卉、建德國中8年級朱悅慈、七堵國小6年級邱嫚玲，以及中山高中國中部陳昊辰等5位學生，更入圍全國普仁獎，展現卓越而動人的生命典範。

謝國樑致詞時表示，感謝靈鷲山長期以來對學子的照顧與溫暖，肯定教育界夥伴發掘美善品德的用心。他勉勵小太陽們：「一路走來你們辛苦了，看到你們的努力大家都非常感動。」他強調，教育是不分政府與民間的長期志業，期盼透過普仁獎的表揚，匯聚更多力量，幫助更多學子。童子瑋議長也分享同學小時候雖家境清寒仍奮發向上，長大後在外商公司工作，事業有成，並在台北購置房產接母親同住的故事鼓勵小太陽。

靈鷲山佛教教團宗務委員法用法師致詞時勉勵小太陽們，雞蛋若從外面被打破，只會成為食物；若從裡面破殼而出，代表的是誕生，自己給自己壓力正是成長的開始。他也分享，心道法師當年自緬甸來台，一無所有，這一生沒有家庭的庇護，現在可以照顧這麼多信眾、這麼多孩子，正是他在逆境中堅持向上的精神。法用法師肯定普仁獎的影響力，也期盼普仁獎能持續深耕，培育下一代，讓善的力量擴展、影響世界。

基隆區普仁獎推行委員會主委鄭煥章說，在座的每位小太陽背後都有個感人的故事，也許成長的路走得不輕鬆，比別人更早承擔責任，但正因如此，更展現出小太陽面對挑戰的勇氣，以及持續向前、不輕言放棄的堅定毅力。

表彰孩子美善品德的同時，普仁獎也肯定學校在品德教育上的長期耕耘。典禮當天，忠孝國小、西定國小、建德國小、德和國小、長樂國小5所學校獲頒「推動品德教育楷模獎」，靈鷲山感謝校方用心走入孩子的生命，細心發掘在逆境中仍努力向上的小太陽，讓每一份不被忽略的善念與堅持，都能被看見、被肯定。