靈鷲山心道法師墨寶 火馬飛騰迎新歲傳遞暖心能量





2026丙午馬年將至，世局如奔騰巨馬般劇烈轉動，人們在挑戰與不確定中渴望尋得安定依歸。靈鷲山開山住持心道法師歲末親題新春墨寶「火馬飛騰，德旺科祿權」，以溫厚筆意寫下當代指南，提醒世人在紛擾漩渦中，以德行覺醒內心，以利他形塑未來，共同迎向光明燦爛的2026。

靈鷲山佛教教團表示，新年春聯傳遞正能量與「德行共好」的祝福，即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台講堂及分院及宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

放眼全球，地緣衝突升溫，全球通膨壓力持續，科技框架重整與產業變化也牽動著時局走向。心道法師指出，面對火馬年的熾熱能量，人們更需以覺性的清明調伏念頭，以德性的踏實穩住腳步，才能在動盪中站穩方向。

「德性絕非空談，須透過日常實踐積累善行。」他進一步解釋，具體實踐分為三個層次：第一，從破除執著妄念做起，延續蛇年「脫殼自在」的精神，放下過度算計與猜疑，以真誠面對他人，重建信任；第二，主動化解衝突，把彼此當成生命共同體，讓互助成為良性循環；第三，將助人當成快樂來源，從「四給」給人希望、給人方便、給人歡喜、給人信心，讓利他成為習慣。

墨寶中，心道法師刻意將「德旺」排在「科祿權」之前，寓意清楚而直接，點出現代社會容易被名利與權勢所牽動，忽略德行才是一切的根本。如果沒有德性，再亮眼的外在都可能讓社會落入混亂的「灰色地帶」。

德性，意味著利他與共好；共好，象徵著真正的力量。法師強調，只要願意從日常開始，捨棄私利，放下隔閡，搭起互助的橋梁，分裂便能趨向和諧，猜忌也能轉為共生。在火馬飛騰的新歲，重拾「以德為本」的生命智慧，覺醒內在德性之光，彷彿替自己點上一盞心燈，也為世界點燃不滅的希望。

靈鷲山佛教教團指出，馬年春聯右下角特別印有五輪塔圖樣，象徵地、水、火、風、空宇宙五大元素，寓意化解五種災難，祈願轉厄為安。底圖襯著「八吉祥」圖案，以法輪、寶傘、寶瓶、寶蓋、蓮花、雙魚、法螺、盤長結，祝福大家幸福、圓滿。春聯採用回收紙張及環保大豆油墨印製，延續心道法師推動的「靈性生態」理念，讓賀歲同時成為守護地球的一份力量。

