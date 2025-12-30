靈鷲山攜手桃市愛心義剪協會 為光復災區注入新希望

靈鷲山慈善基金會攜手桃園市愛心義剪協會等單位於昨(29)日、今日，分別在花蓮縣光復鄉大安社區活動中心與花蓮觀光糖廠飲冰室，舉辦「友善關懷義剪送愛」公益活動。歲末年終之際，透過義剪與溫暖陪伴，為馬太鞍堰塞湖風災後的在地居民整理清爽新造型，也注入重新出發的關懷與希望能量。

靈鷲山佛教教團成員與義剪設計師於花蓮觀光糖廠飲冰室合影留念。圖：靈鷲山佛教教團提供

活動由靈鷲山慈善基金會結合桃園市愛心義剪協會、台糖公司花東區處共同主辦，並由花蓮縣光復鄉大安社區、花蓮糖廠產業工會及靈鷲山西區、東區護法會協辦，凝聚民間團體與宗教力量，將溫暖服務送進社區。

廣告 廣告

靈鷲山開山住持心道法師曾開示，「愛心的資源，即是付出、關懷與濟助。」秉持這份佛法利他的精神，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師指出，義剪不僅是理髮，更是剪出生命的尊嚴、希望與溫暖，是實踐關懷、回饋社會最真誠的具體行動。他進一步指出，義剪最重要的是傳遞善的循環，不僅是一項技術服務，更是一份真誠的陪伴，讓鄉民感受到社會的溫暖與善意，並特別感謝義剪團隊以專業美髮技能服務大眾，讓專業成為利益眾生的力量，使愛與祝福在社區中自然流動。

台糖公司花東區副處長歐竹南於致詞中表示，誠摯感謝靈鷲山慈善基金會與桃園市愛心義剪協會走進糖廠，舉辦這場溫暖且富有意義的活動；他指出，義剪不僅整理外在儀容，更能安定人心，在熟悉的場域中陪伴居民，為光復帶來正向力量。

花蓮光復鄉民代表會主席廖翊鈞則代表鄉親致意並表示，花蓮歷經風災與重建，更需要貼近生活的關懷行動，感謝主辦單位到光復鄉提供免費義剪，讓居民在困頓中感受到滿滿的祝福與溫暖。

擔任此次義剪行動主力的桃園市愛心義剪協會輔導理事長黃鈺棋，擁有逾40年美髮設計經驗，投入義剪服務超過20年，長期帶領志工團隊走遍各地，以專業回饋社會。她也分享，因參與靈鷲山朝山活動結下因緣，進而在水陸法會等場合持續投入義剪，並將慈悲心化為家族志業，透過有系統的志工調度，將愛心送往全台各地。

活動現場氣氛溫馨熱絡，志工們細心陪伴，居民在剪髮過程中輕鬆互動、笑聲不斷，讓義剪活動宛如一場溫暖的社區聚會。光復鄉大安村長徐振雄表示，愛心義剪為災後居民帶來實質鼓勵，不僅整理儀容，也有助於心理重建，讓大家更有力量面對災後生活、重新出發，感謝各界持續關心與支持。

花蓮光復鄉大安社區發展協會總幹事胡碧娟也說，風災後居民生活尚未完全恢復，透過義剪提前迎接新年，心情明顯改善；在地居民田先生則直呼活動「真的幫了大忙」，感受到社會各界溫暖的關懷。

「友善關懷 義剪送愛」不僅是一場公益服務，更是一場心與心的交流。靈鷲山慈善基金會於馬太鞍堰塞湖災害後，第一時間即在教團內啟動聖山寺金佛殿點燈祈福，並在光復鄉保安寺舉辦地藏法會超薦祈福；同時於光復鄉設立關懷服務中心，整合外部資源，收集、彙整與分類物資，並徵召機電、泥作、燈光等專業志工投入救災工作。未來也將持續串聯各界善心資源，走進更多需要的地方，讓慈悲化為行動，讓關懷成為日常，陪伴社區穩健前行。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

雙城論壇結束即軍演 郭凡向蔣萬安喊話「單方面釋出善意換不到和平」

長庚大學「循農匯」解決醜蔬果浪費 永續創新獲多項大獎肯定