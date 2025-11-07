靈鷲山斥資1.7億嘉市蓋新講堂 可供民眾活動、展覽

靈鷲山嘉義中心今說明新講堂新建進度，幹部們展現活力。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕由心道法師所創的靈鷲山佛教教團迄今開山42年，斥資1.7億餘元在嘉義市順興二路與湖美二路口，新建地上5層、地下1層樓新講堂，目前施工進度僅剩屋頂，預計2027年上半年啟用，新講堂除有僧寮、淨房、大講堂，1樓未來可提供社區、市民作為活動與展覽空間，盼在變動不安的時代，提供民眾一處安頓身心的所在。

靈鷲山佛教教團今在嘉義市舉行記者會，說明新講堂新建進度，監院寶曜法師說，嘉義新講堂2023年7月28日動工，期間曾遇到颱風、經費不足等考驗，然而施工過程如有颱風就停止風雨，主殿供奉的成功佛，從泰國船運到吊入新講堂，過程都受佛祖庇佑十分順利。

寶曜法師表示，在靈鷲山的宗教文化教育園區，主殿供奉3尊泰國國王應允鎔鑄等身分尊的14世紀素可泰王朝國寶金佛－平安佛、圓滿佛、成功佛，嘉義新講堂供奉主佛是成功佛，象徵圓滿、智慧與成就，是對嘉義這片土地的祝福，希望走進講堂的人都能受到成功佛加持與祝福，家庭、事業、學佛都能圓滿成功。

寶曜法師說，新講堂建設總經費預計1.7億餘元，缺口還有7000萬元，為此在11月16日下午2點在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦籌建嘉義講堂音樂會，目前響應籌建的鄉親十分踴躍，門票都已索取一空。

靈鷲山嘉義新講堂預計斥資1.7億餘元。(記者王善嬿攝)

監院寶曜法師說明嘉義講堂籌建過程。(記者王善嬿攝)

