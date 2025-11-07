靈鷲山新建嘉義講堂 籌建音樂會11/16登場
靈鷲山佛教教團斥資1.7億餘元，在嘉義市湖子內新建嘉義講堂，今(7日)天由靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工團舉行說明會。寶曜法師說，為籌措建設經費，將於16日下午2時在嘉義大學新民校區國際會議廳，舉辦慈善音樂會與特色市集，揭開新講堂籌建序幕，也將音樂化做祈願，讓眾人心願化為現實。
靈鷲山嘉義中心指出，音樂會表演卡司陣容堅強，包括鋼琴王子陳冠宇、知名歌手張秀卿、Tan’a Youth Choir（濁岸迴聲合唱團），以及嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、嘉義中心志工鼓隊與敦煌舞團等，節目多元豐富，從莊嚴梵音到動人曲目，每一段旋律都蘊含深厚願力，展現藝術與信仰的交融，更邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，節目精彩可期。
嘉義中心監院寶曜法師指出，未來講堂將是南台灣佛法教育的重要基地，滿載眾生福慧，將成為嘉義人禮佛修行、薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地，供奉主尊「成功佛」象徵成就願望、圓滿事業，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋，期望大家共襄盛舉，把握願力奉獻、結好緣做善業機會，累積生生世世善的財富。
靈鷲山嘉義講堂籌建音樂會
活動時間：2025年11月16日（星期日）下午2:00至4:00
活動地點：嘉義大學國際會議廰
