靈鷲山普仁獎名單陸續揭曉 馬祖12人照亮品德之路

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單陸續揭曉，連江區普仁獎頒獎典禮9日在南竿仁愛國小舉行，表揚來自南竿、北竿、西莒與東引的12位學子。一張張年輕卻堅定的臉龐，在掌聲中站上舞台，他們在逆境中不放棄、在艱難中仍選擇善良的生命故事，感動到場所有貴賓。23年來，普仁獎已累計獎勵1萬3134位學生、訪視1萬6353個家庭，許多曾被照亮的孩子，在成長後也成為照亮他人的力量，形成社會持續流動的善循環。

普仁獎由靈鷲山開山住持心道法師於2003年創立，秉持「關心、愛心、慈悲心」服務社會的生命關懷理念，鼓勵身處困境卻仍堅守品德、勇敢迎向生命挑戰的孩子。今年經過嚴謹的初選與複選，連江區共有12位學生獲獎，國小組5位、國中組7位，包括：仁愛國小陳可梵、符蘊尹，塘岐國小王子羽、陳彩葳，中正國小葉亮，敬恆國中小陳晴禎、劉明翰、陳凌肴，東引國中小趙恩瑩、柯懿禧，中正國中小林容安，中山國中陳彩綺。

由靈鷲山慈善基金會主辦，連江縣政府教育處、仁愛國小協辦的連江區普仁獎頒獎典禮9日舉行，現場貴賓雲集，熱情參與，包括：副縣長陳冠人、前縣長楊綏生、教育處處長王禮民、馬祖高中校長謝崇耀、中山國中校長蕭建福、中正國中小校長林元忠、東引國中小校長鄭子駿、敬恆國中小校長陳其俊、仁愛國小校長陳君業、東莒國小校長劉碧雲、塘岐國小校長陳功德、仁愛國小家長會長陳聲傑等，見證學子的榮耀。

陳冠人致詞表示，十多年前在新北貢寮擔任校長，就與心道法師結緣，緣起無盡，來到馬祖服務，在楊綏生前縣長任內開始在連江推動普仁獎，並一一點名、感恩所有在幕後付出的工作人員。他讚歎12位得獎孩子在生活中展現的努力、韌性與堅持，還有面對挑戰的毅力，是所有學生的典範，期盼將這份愛的力量堅持下去，並影響身邊所有人。

獲推薦入圍全國普仁獎的陳彩綺，上台分享得獎感言。她說，成長過程中雖不特別亮眼，但挫折時總能感受到家人、師長與朋友的溫柔陪伴與鼓勵，正因被善意包圍，期許自己把這份溫暖傳遞出去。這份榮耀不只是肯定，更提醒她要持續成為為他人著想的人。

今年連江區普仁獎的另一道風景，來自幕後默默付出的家訪志工。由於獲獎學生分散居住於東引、南竿、西莒與北竿等島嶼，連江縣教育處人員陪同潘茵茵、林語珊、王秀萍等志工們搭船、搭直升機，奔走於東南西北四島，只為親眼見證孩子真實的生活樣貌。