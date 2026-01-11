靈鷲山普仁獎深耕品德教育 以愛與善行點亮逆境學子生命

（記者陳志仁／新北報導）靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單出爐，新北A區11日在新北市三重社教館舉行頒獎典禮，表揚111位「普仁小太陽」，並頒贈11所推動品德教育楷模學校感謝狀，象徵人人獨一無二、都是生命中的 Number 1。

圖／新北A區111位獲獎的普仁小太陽，大家齊聚一堂見證孩子的榮耀與喜悅。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席致詞表示，普仁獎讓孩子的生命因品德與孝行而閃耀，面對困境仍堅韌向前的勇氣，及傳遞善良與愛心的故事，都是社會最動人的風景；品德教育是一條沒有終點的旅程，孩子的每一步成長，都是眾人攜手努力的成果，現場每一位都是孩子生命中的貴人。

石門國小四年級曾苡芃活潑開朗、貼心懂事，有一顆柔軟温暖的心，不僅關懷他人、樂於付出，還積極面對挑戰；正德國中7年級蔣宇喬是田徑與橄欖球選手，媽媽經濟收入不穩定，辛苦撫養他長大，但懂事貼心；林口國中9年級林奎銘幼年喪父，品學兼優是學校羽毛球校隊，是同學心目中努力向學的典範。

普仁獎創立於2003年，由靈鷲山開山住持心道法師以「普遍仁慈」為願景設立，23年來全台17區已累計表揚逾13,134 位學生、訪視16,353個家庭；普仁獎已成為台灣慈善與品德教育的重要典範，它不只是獎項，更是真善美品德的展現，也是善與愛能量匯聚的平台。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師開示，「善行不必偉大，但每一步，都能照亮世界！」期盼大家攜手同行，未來繼續陪伴及護持普仁獎小太陽，讓善的力量持續擴散；今年新北A區經學校推薦、志工家訪與嚴謹評選，共有111名學生獲獎，其中6人入圍全國最高榮譽，孩子們的笑容與掌聲，讓善與希望在會場持續擴散。

