靈鷲山普仁23閃耀嘉義 60位小太陽禮讚生命美德

記者黃音文／嘉義報導

普仁23閃耀發光！靈鷲山普仁獎全臺17區獲獎名單出爐，嘉義中心1月4日溫馨舉辦頒獎典禮，60位獲獎的普仁小太陽，在掌聲中展現生命的韌性與希望，家長、師長與志工齊聚一堂，歡喜見證孩子們的榮耀時刻。禪鼓隊熱力四射的演出贏得滿堂采，人人有獎的「摸彩送福氣」更將活動推到高潮。嘉義市長黃敏惠親臨現場，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、慈善基金會監察人常樂法師、嘉義中心監院寶曜法師、功德主和多位校師長、貴賓共同見證為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢，讓生命因美德而燦爛。

黃敏惠表示，「普仁」是靈鷲山的開山和尚--心道法師的別名，心道法師從小在戰火中顛沛流離，沒有機會能夠好好受教育，一直希望能夠幫助那些在艱雖環境中，仍保有良好品德且有心向學的孩子們，故乘持著「尊重、包容、博愛」的精神及生命教育理念，成立「普仁獎學金」，獎勵品德優良並有志向學的學子，每位小太陽都是散播愛的希望種子，也謝謝展現美好品德的孩子們，如同一顆小太陽帶來生命希望。

2003年，靈鷲山開山住持心道法師著重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景創設普仁獎，成為臺灣慈善與品德教育的典範。至今累計獎勵13,134位學生，訪視16,353個家庭，今年經過學校師長慧眼挖掘、志工的悉心家訪及嚴謹的評選，共有60位學生榮獲普仁小太陽殊榮，國小37人、國中23人獲獎。

常樂法師致詞指出，「仁」在中華文化裡，代表著真善美，讓社會充滿溫馨與和諧，｢太陽｣代表著光明與溫暖，讓我們有情及大地萬物順利成長，以佛法來說，光明與溫暖，就是慈悲的具體展現。特別感謝心道法師、各校師長、贊助獎學金的功德主們和嘉義的委員、幹部和志工們，不論當下世界、社會，時有令人不安的事件發生，大家出錢出力無私奉獻，都是孩子們生命中的貴人。歲末年終，除了致贈師父2026新春墨寶「火馬飛騰 德旺科祿權」，也邀約大家到靈鷲山走春，特別可以到福城感受福氣和祝福。

靈鷲山普仁獎全臺17區獲獎名單出爐，嘉義中心舉辦頒獎典禮，60位獲獎的普仁小太陽與貴賓合影。（靈鷲山佛教教團提供）