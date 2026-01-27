靈鷲山沉浸式學習點亮利他行動 啟動青年向陽力量
【記者葉柏成／新北報導】靈鷲山慈善基金會為期三天以「立願啟程」為主題的「2026靈鷲山向陽而生成長營」，透過3天2夜的沉浸式體驗，引導青年探索內在潛能，播下「利他」與「造福」的善種子，在相互照映中，看見向陽而生的希望，今〈27〉日在溫馨互動與祝福聲中，畫下圓滿句點。
2026靈鷲山向陽而生成長營來自全台高中職及大專院校的普仁學子齊聚一堂，首日從彼此認識出發，透過「命中注定」破冰活動，迅速拉近學員距離。接續進行的「福慧雙修」福城導覽，結合空間走讀與尋寶任務，學員化身「現代善財童子」，在四道關卡中辨識AR互動壁畫中的《維摩詰經》內容，並彼此討論生命中最重要的福氣為何，從體驗中深化理解。
「這不只是在玩尋寶遊戲，而是在找尋人生答案。」台南女中學生郭姵岑分享，對放光玉佛與多寶臥佛印象深刻，直言活動氛圍不像到廟裡拜拜，更像走進一座結合藝術與哲思的博物館。營隊亦安排「幸福啟城」、「心靈速激湯」等活動，讓學員在合作與分享中建立信任，逐步形塑自在、開放且支持彼此的學習氛圍。
第2天進入核心素養培訓階段，活動導師莊凱傑帶領「潛能開發」與「黃金溝通」課程，協助學員辨識自身特質與優勢，發掘尚未被看見的可能，並透過清楚表達與有效傾聽的練習，強化人際互動與團隊合作能力。
隨後進行的「永續未來桌遊」與「未來實驗室」，引導學員在模擬情境中，將視角從個人延伸至社會與環境，思考青年如何回應公共議題，並在合作中建立互助互信的社群關係。
晚間登場的「心光晚宴同學會」將活動氣氛推向高潮。隊輔與學員青春不設限，輪番上台演出，或唱、或跳、或RAP，木吉他、木箱鼓齊出，還有學員展現左右手同時轉書、解鎖魔術方塊的特技。台上熱情演出、台下合唱應和，手機手電筒隨節奏搖擺，現場宛如小型演唱會，也成為情感交流最溫馨的時刻。
活動尾聲舉行「向陽發願儀式」，隊輔與學員在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前，鄭重寫下覺醒的潛能與人生願望，並立願將所學帶回生活中，實踐利他行動與持續精進的學習方向，透過簽名象徵對自己的承諾。
結業式上，基金會為每位學員頒發結業證書，象徵內在超能力正式啟動，也為投入陪伴的隊輔頒發志工證書，肯定他們以熱誠成為他人生命中的向陽力量。基金會期許，學子們能帶著在山海間累積的能量，持續閃耀光芒，成為照亮社會的溫暖陽光。
不少學員表示，最喜歡溝通課程，以遊戲方式學習說話藝術與思考層次，顛覆對課堂的想像。中崙高中賴乃華指出，雖曾是辯論社成員，但此次營隊提供實戰演練，讓她重新理解辯論的節奏與思考脈絡，也更深刻體會思辨在溝通與解決問題中的重要性。
曾文家商學生林佳珊分享，她與夥伴組成「陰雨天的小黃瓜」團隊，在心光晚宴中以吉他伴唱演出，期許自己如小黃花般，不畏風雨、毅力不拔，也祝福每位「小太陽」面對挑戰都能堅持前行。
