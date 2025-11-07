靈鷲山籌建嘉義講堂音樂會 11/16悠揚樂聲與震撼鼓聲輪番登場
（記者黃信峯／嘉義報導）靈鷲山嘉義中心將於11月16日在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，今(7)日上午由嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們說明，從一個音符開始，揭開新講堂籌建的序幕，將音樂化做祈願，讓眾人心願化為現實。這場由音樂串起的願力饗宴，以開山住持心道法師的慈悲願行為起點，透過舞台上曼妙舞蹈、悠揚樂聲與震撼鼓聲輪番登場，為籌建講堂的夢想加溫。寶曜法師歡迎大家11月16日音樂會共襄盛舉。
圖/靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們邀請民眾前來參加音樂會。記者黃信峯翻攝
嘉義中心監院寶曜法師表示，由心道法師所創的靈鷲山佛教教團開山42年，斥資新台幣1.7億餘元在嘉義市順興二路與湖美二路口，新建地上5層、地下1層樓新講堂，目前施工進度僅剩屋頂，預計2027年上半年啟用，新講堂除有僧寮、淨房、大講堂，1樓未來可提供社區、市民作為活動與展覽空間。
圖/靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師說明籌建嘉義講堂過程非常順利。記者黃信峯翻攝
音樂會表演卡司陣容堅強，包括：鋼琴王子陳冠宇、知名歌手張秀卿、Tan’a Youth Choir（濁岸迴聲合唱團），以及嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、嘉義中心志工鼓隊與敦煌舞團等，節目多元豐富，從莊嚴梵音到動人曲目，每一段旋律都蘊含深厚願力，展現藝術與信仰的交融，更邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，節目精彩可期。
圖/靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們邀請民眾前來參加音樂會。記者黃信峯翻攝
嘉義環山面海，充滿人情味與文化底蘊，人民質樸直率，如阿里山般堅韌。嘉義人的熱情與人情味，也在這場音樂會展露無遺，很多人自發參與，隨份隨力護持，只因為大家都相信，這是一份屬於嘉義的共同記憶，也是對未來的祝願，這件事值得做，這份心願值得守護，眾人匯聚善念涓滴成河，終將成就一座莊嚴的講堂。
圖/靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們邀請民眾前來參加音樂會。記者黃信峯翻攝
音樂裡有願力，旋律中見希望！在這個變動不安的時代，人人渴望有一處安頓身心的所在。靈鷲山長年深耕台灣各地，嘉義中心更陪伴在地共修超過20年。心道法師說：「講堂，是心靈的地標，是我們找到本心的所在。」新講堂的建設需要眾志成城，一磚一瓦的背後，是護法善信的善心和汗水，人人發願傳承佛陀法教，情義相挺籌建講堂，為嘉義人鑄造生命的新希望，讓愛在這片土地上持續發光。
嘉義中心監院寶曜法師也指出，未來講堂將是南台灣佛法教育的重要基地，滿載眾生福慧，將成為嘉義人禮佛修行、薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地，供奉主尊「成功佛」象徵成就願望、圓滿事業，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋，期望大家共襄盛舉，把握願力奉獻、結好緣做善業機會，累積生生世世善的財富。
