靈鷲山籌建嘉義講堂音樂會 11/16熱情登場

記者黃音文／嘉義報導

抵「嘉」，咱的所在有光！用旋律照亮回家的路！靈鷲山嘉義中心將於11月16日，在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦音樂會和特色市集，今（7）日由嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們說明籌建過程，從一個音符開始，揭開新講堂籌建的序幕，將音樂化做祈願，讓眾人心願化為現實。這場由音樂串起的願力饗宴，以開山住持心道法師的慈悲願行為起點，透過舞台上曼妙舞蹈、悠揚樂聲與震撼鼓聲輪番登場，為籌建講堂的夢想加溫。

嘉義中心監院寶曜法師表示，由心道法師所創的靈鷲山佛教教團開山42年，斥資新臺幣1.7億餘元在嘉義市順興二路與湖美二路口，新建地上5層、地下1層樓新講堂，目前施工進度僅剩屋頂，預計2027年上半年啟用，新講堂除有僧寮、淨房、大講堂，1樓未來可提供社區、市民作為活動與展覽空間。

嘉義環山面海，充滿人情味與文化底蘊，人民質樸直率，如阿里山般堅韌。嘉義人的熱情與人情味，也在這場音樂會展露無遺，很多人自發參與，隨份隨力護持，只因為大家都相信，這是一份屬於嘉義的共同記憶，也是對未來的祝願，這件事值得做，這份心願值得守護，眾人匯聚善念涓滴成河，終將成就一座莊嚴的講堂。

千年古寺，萬眾成就！嘉義中心監院寶曜法師也指出，未來講堂將是南臺灣佛法教育的重要基地，滿載眾生福慧，將成為嘉義人禮佛修行、薰習善念、凝聚善緣的心靈寶地，供奉主尊「成功佛」象徵成就願望、圓滿事業，而嘉義人的熱情護持，就是最美的詮釋，期望大家共襄盛舉，把握願力奉獻、結好緣做善業機會，累積生生世世善的財富。

靈鷲山嘉義中心監院寶曜法師帶領志工們歡迎大家前來參加音樂會。(記者黃音文攝)