靈鷲山籌建嘉義講堂 溫馨音樂會願力開唱

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】靈鷲山嘉義中心今（16）日在嘉義大學國際音樂廳，舉辦「抵嘉，咱的所在有光！」音樂會，以音符凝聚願心串起祝福，為籌建嘉義講堂揭開序幕。現場座無虛席，超強卡司一票難求，樂團表演、曼妙舞蹈與震撼鼓聲輪番登場，「鋼琴王子」陳冠宇、「台語天后」張秀卿壓軸演出，掌聲如潮。靈鷲山都監院院長常存法師感恩大家「功在當代，利在千秋」的善舉和大願力，讓佛法在嘉義生根深耕；嘉義市政府民政處處長林家緯代表市長黃敏惠致詞，盛讚靈鷲山為嘉義注入光和希望，期待人人願力相續，護持講堂建設。

善念有光，人間有情！除了音樂會，現場「抵嘉市集」公益攤位上擺滿了在地手作、友善食品及佛珠飾品，在喜悅氛圍中串起善緣。主持人知名職場作家吳家德以「嘉義是自帶光源的城市」為引開場，邀請大家「以心聚善、與光同行」。他說，人文薈萃的嘉義是座集歷史與自然共存的美麗城市，300年的風華，交織著每個年代的故事，謝謝大家一起來聽音樂、來感動、來支持，共同見證嘉義的光芒被點亮。

用音符傳遞祝福，用旋律實踐願力！音樂會的精彩節目輪番上演，「嘉尚好聽、尚讚抵嘉、飛返來嘉、我們這一嘉、抵嘉有光、嘉恁做伙行」環扣主題一一上場，唱出嘉義人的心聲。嘉義民族管弦樂團、Tan’a Youth Choir濁岸迴聲合唱團、響飛直笛合奏樂團、嘉義中心敦煌舞團與鼓隊輪番震撼登場，經典旋律唱出山谷回音，清亮聲線傳遞純淨，鼓聲和舞姿中有熱情、有信仰、有夢想，展現嘉義的文化底蘊與信仰力量，現場鼓聲如雷，感動如潮。

音樂會壓軸由鋼琴王子陳冠宇的古典深情、台語天后張秀卿的熱力接力演出，古典與流行交織，現場掌聲不斷。張秀卿一首接一首演唱〈車站〉、〈想厝的心情〉經典成名歌曲，真摯嗓音與熱力舞台魅力，唱出對嘉義的深厚情感，最後一首〈滿面春風〉更走下台與聽眾互動，分送「福氣風車」，現場400支風車齊轉，把福氣傳遞給每個人，音樂會氣氛嗨到最高點。

常存法師致詞表示，今天的活動不只是豐富多元的音樂饗宴，更是善心善願的聚會，無論表演者還是聽眾，都懷著成就善行的心，為籌建嘉義講堂付出努力。建寺功德，是一本萬利的善業，佛經也指出：「萬人一起造善因，每個人都能得到萬人的果報。」

法師提到，不要小看善念的力量，善念就像種子，在時間的浸潤下，能夠長成參天大樹，最終成就一片茂密的森林，利益無數眾生。隨喜感恩在座每一位的善舉，共同成就殊勝功德，更讚歎嘉義護法志工們「功在當代，利在千秋」的大願力，為嘉義增添一處福田和淨化心靈的空間。

音樂會現場貴賓雲集，市府、議會、企業與學界齊聚一堂，以行動支持籌建嘉義講堂。曾在嘉義女中唸過3年書的監院寶曜法師分享，嘉義是他第2個故鄉，心道法師希望用「慈悲喜捨」的四無量心建設講堂。新講堂預計2027年啟用，位於嘉義市湖子內興美二路與順興二路交叉口，打造簡約的現代禪空間，未來將舉辦禪修、佛學講座、靈性生態推廣、青年培育等活動，希望大家發願同行，為嘉義的未來添磚加瓦，講堂如期開光，佛法在嘉義代代相傳。

圖：靈鷲山嘉義中心今（16）日在嘉義大學國際音樂廳，舉辦「抵嘉，咱的所在有光！」音樂會，以音符凝聚願心串起祝福，為籌建嘉義講堂揭開序幕，場面溫馨。（記者吳瑞興翻攝）