靈鷲山籌建嘉義講堂 11/16音樂會串願力築福田

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義報導】以弘揚佛法、推動心靈環保與世界和平為宗旨的靈鷲山佛教教團，目前積極籌建嘉義講堂，112年7月28日動土後，預計116年竣工，為使工程順利圓滿，11月16日將在嘉義大學新民校區國際會議廳舉辦籌建音樂會，靈鷲山7日舉辦記者會，祈願由音樂串起眾人願力，為更好的身心靈處所盡一份心力。

嘉義中心監院寶曜法師出席記者會。(圖／記者邱嘉琪攝)

靈鷲山以「以靜為本、以戒為師、以行為體、以願為力」為修行核心，由出生台灣嘉義的心道法師於1983年創建，總本山位於新北貢寮區，面臨太平洋、背倚山林，是一處結合禪修、佛法教育與自然生態的道場。

靈鷲山嘉義中心已在嘉義深耕20多年，常舉辦法會、平安禪修、經典共修、社教講座等，教務蓬勃，原嘉義市吳鳳北路現址不敷使用，現於湖子內順興二路與興美二路交叉路口，籌建地下一樓、地上五樓的嘉義講堂，預計116年竣工。

靈鷲山於嘉義市湖子內打造新嘉義講堂。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉義中心監院寶曜法師指出，嘉義講堂供奉主尊「成功佛」，象徵圓滿、智慧與成就，為嘉義人帶來加持與祝福，使得家庭、事業、學佛都圓滿成功，歡迎大眾響應籌建音樂會，把握願力奉獻、結好緣做善業，累積生生世世善的財富。

靈鷲山歡迎大眾參與音樂會及特色市集。(圖／記者邱嘉琪攝)

靈鷲山表示，此場音樂會卡司陣容堅強，有鋼琴王子陳冠宇、知名歌手張秀卿、Tan’a Youth Choir（濁岸迴聲合唱團），以及嘉義響飛直笛合奏團、民俗管弦樂團、嘉義中心志工鼓隊與敦煌舞團等，節目多元豐富，從莊嚴梵音到動人曲目，每一段旋律都蘊含深厚願力，展現藝術與信仰的交融，更邀請知名職場作家吳家德老師擔任主持人，精彩可期。

靈鷲山嘉義講堂籌建音樂會11月16日（星期日）下午2:00至4:00於嘉義大學新民校區國際會議廰舉辦，祈願凝聚善緣，護持嘉義講堂的興建，當天亦有特色市集，歡迎十方大眾參與結緣。