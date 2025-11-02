靈鷲山藥師經祈福法會登場 朱惕之肯定善行
記者吳瀛洲／新北報導
靈鷲山無生道場二０二六年水陸第一場先修法會—「藥師經祈福暨瑜珈燄口法會」二日登場，由當家常存法師主法，現場梵音繚繞、莊嚴殊勝，眾多善信虔誠參與，共沐法喜。新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席，感謝靈鷲山長年推動社會教化與公益服務，秉持「守護心靈、互助共濟」的精神，讓宗教信仰成為促進社會安定與向善的重要力量。
朱惕之表示，藥師琉璃光如來佛發下十二大願，願眾生遠離病痛、身心安康，並以慈悲願力轉化為淨化社會、啟發善念的力量，讓整個社會更加祥和安定；在每一次社會面臨危難時，靈鷲山總以愛心與行動給予支持與協助。近日花蓮馬太鞍溪溢流，造成國人重大災情與痛苦，靈鷲山也在第一時間投入關懷與援助，把愛的力量傳遞給受災民眾。
朱惕之表示，靈鷲山不僅是宗教信仰的象徵，更是新北市最溫暖的力量。多年來，靈鷲山在貢寮地區積極推廣「愛地球、愛和平」理念，號召志工淨灘、守護海岸環境；疫情期間更主動捐贈防疫物資給學校與弱勢團體，展現關懷與善行，並長期推動「普仁獎」鼓勵家境清寒、品德優秀的學子，讓孩子們看見希望，具體實踐宗教團體關懷社會的慈悲精神。
民政局指出，靈鷲山無生道場舉行「藥師經祈福暨瑜珈燄口法會」意義深遠，藉由誦持《藥師經》與瑜珈燄口儀軌，超薦先亡眾生、祈願現世家人平安吉祥，象徵淨化心靈與慈悲濟世的力量；感謝靈鷲山慈善基金會及眾法師、志工長年無私奉獻，讓善的循環在新北持續延展。
