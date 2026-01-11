靈鷲山頒發普仁獎 新北A區111名學生獲獎

（中央社記者王鴻國新北11日電）靈鷲山佛教教團今天在新北市三重社教館舉行普仁獎新北A區頒獎典禮，共111人獲獎。新北市副市長朱惕之肯定普仁獎，讓孩子的生命因品德與孝行而燦爛。

靈鷲山發布新聞稿指出，朱惕之致詞時肯定普仁獎，讓孩子的生命因品德與孝行而燦爛，不畏困境、堅韌努力生活的勇氣，以及傳遞愛心和善良的生命故事，都是社會最動人的風景。

靈鷲山表示，今年經過學校師長推薦、志工家訪，經過初審和複審的嚴謹評選，共有111人獲獎，分別是國小63人、國中48人。同時也頒發11所學校「推動品德教育楷模」感謝狀。

靈鷲山表示，開山住持心道法師2003年看見孩子品德與孝行的重要，特別關注在逆境中仍力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景、「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念創立普仁獎。

靈鷲山表示，普仁獎迄今全台17區累計獎勵1萬3134名學生，訪視1萬6353個家庭。普仁獎已成為台灣慈善與品德教育的重要典範，它不只是獎項，更是真善美品德的展現，也是善與愛能量匯聚的平台。（編輯：李錫璋）1150111