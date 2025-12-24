靈鷲山馬年春聯 免費索取

靈鷲山心道法師丙午年墨寶出爐。（靈鷲山佛教教團提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

二０二六丙午馬年將至，靈鷲山開山住持心道法師歲末親題新春墨寶「火馬飛騰，德旺科祿權」。心道法師指出，面對火馬年的熾熱能量，人們更需以覺性的清明調伏念頭，以德性的踏實穩住腳步，才能在動盪中站穩方向。

靈鷲山佛教教團表示，墨寶中心道法師刻意將「德旺」排在「科祿權」之前，寓意清楚而直接，點出現代社會容易被名利與權勢所牽動，忽略德行才是一切的根本；如果沒有德性，再亮眼的外在都可能讓社會落入混亂的「灰色地帶」。

靈鷲山佛教教團指出，春聯右下角特別印有五輪塔圖樣，象徵地、水、火、風、空宇宙五大元素，寓意化解五種災難，祈願轉厄為安；底圖襯著「八吉祥」圖案，以法輪、寶傘、寶瓶、寶蓋、蓮花、雙魚、法螺、盤長結，祝福大家幸福、圓滿。

新春墨寶即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，送完為止。