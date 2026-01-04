靈鷲山「普仁23」閃耀嘉義 60位小太陽獲獎

（記者黃信峯／嘉義報導）靈鷲山普仁獎全台17區獲獎名單出爐，嘉義中心今（4日）於鈺通⼤飯店舉辦頒獎典禮，60位獲獎的普仁小太陽，在掌聲中展現生命的韌性與希望，家長、師長與志工齊聚一堂，歡喜見證孩子們的榮耀時刻。禪鼓隊熱力四射的演出贏得滿堂采，人人有獎的「摸彩送福氣」更將活動推到高潮。嘉義市長黃敏惠親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢，讓生命因美德而燦爛。

圖/嘉義縣市60位獲獎的普仁小太陽，大家齊聚一堂見證孩子的榮耀與喜悅。記者黃信峯翻攝

市長黃敏惠表示，「普仁」是靈鷲山的開山和尚–心道法師的別名，心道法師從小在戰火中顛沛流離，沒有機會能夠好好受教育，一直希望能夠幫助那些在艱雖環境中，仍保有良好品德且有心向學的孩子們，故乘持著「尊重、包容、博愛」的精神及生命教育理念，成立「普仁獎學金」，獎勵品德優良並有志向學的學子，每位小太陽都是散播愛的希望種子。普仁獎邁入第23年，所表揚的普仁小太陽們，讓我們看見孩子在困境中依然選擇向善、向上的力量。品德教育不只是課堂上的學習，更是生活中的實踐。嘉義市將持續透過學校教育與社會資源的整合，陪伴每一位孩子走過成長的關鍵階段，讓善良成為城市最溫暖的力量。

圖/靈鷲山法師和教育第一線的師長們合影。記者黃信峯翻攝

2003年，靈鷲山開山住持心道法師著重孩子的品德與孝行，幫助在逆境中力爭上游、堅忍向上的孩子，以「普遍仁慈」為願景創設普仁獎，成為台灣慈善與品德教育的典範。至今累計獎勵13,134位學生，訪視16,353個家庭，今年經過學校師長慧眼挖掘、志工的悉心家訪及嚴謹的評選，共有60位學生榮獲普仁小太陽殊榮，國小37人、國中23人獲獎。普仁獎透過愛心串聯善念的長期行動，每年的頒獎典禮都是一場感動的旅程。今年，在隔代教養中努力學習的王龍華、用藝術點亮生命的林于蕎以及在病痛中展現樂觀與孝心的曾奕凱3人，脫穎而出入圍全國普仁獎最高榮譽。

圖/嘉義市長黃敏惠（左６）親臨現場為小太陽加油打氣，鼓勵他們保持初心勇敢追夢。記者黃信峯翻攝

頒獎典禮，嘉義市長黃敏惠、教育處長郭添財、民政處長林家緯、嘉義縣政府教育處長李美華、立委林倩綺、王美惠、市議員陳家平、傅大偉、黃露慧、全一水電工程有限公司董事長林怡華、嘉義市大業國中校友會理事長熊千綺等貴賓以及靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、慈善基金會監察人常樂法師、嘉義中心監院寶曜法師、靈鷲山法務委員會秘書寶宏法師及國際青年團督導寶相法師、功德主和多位校師長，在場共同見證小太陽一段段溫暖而堅韌的生命故事。

圖/禪鼓隊頒獎現場表演節目熱力四射，亮點滿滿，贏得滿堂采。記者黃信峯翻攝

常樂法師致詞指出，「仁」在中華文化裡，代表著真善美，讓社會充滿溫馨與和諧，｢太陽｣代表著光明與溫暖，讓我們有情及大地萬物順利成長，以佛法來說，光明與溫暖，就是慈悲的具體展現。特別感謝心道法師、各校師長、贊助獎學金的功德主們和嘉義的委員、幹部和志工們，不論當下世界、社會，時有令人不安的事件發生，大家出錢出力無私奉獻，都是孩子們生命中的貴人。歲末年終，除了致贈師父2026新春墨寶「火馬飛騰 德旺科祿權」，也邀約大家到靈鷲山走春，特別可以到福城感受福氣和祝福。

圖/嘉義縣政府教育處長李美華，致贈腳踏車給入圍全國普仁獎的學生。記者黃信峯翻攝

寶曜法師讚許小太陽們，面對生命中的各種挑戰，始終體現出心道法師所倡導的「關心、愛心、慈悲心」，展現了普仁獎的永恆價值，小太陽身處生命逆境展現堅毅，實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，以三好五德精神實踐良好品德與態度，用努力照亮自己，用能力照亮別人，展現生命中最珍貴的價值。

此外，嘉義中心也頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，表彰柴林國小、林森國小、福樂國小、新港國中、蘭潭國中和大業實驗國中等六所學校，感謝他們長期堅持與推動品德教育，為社會注入更多的善與希望。

