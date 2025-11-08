靈鷲山GFLP攜手紐約大學 以影像與藝術翻轉環教思維

「Under the Moon」城市生態座談會開始前介紹了GFLP的成立創辦理念，而後播放心道法師在美國鹿特丹大學帶領禪修的影片。(圖:靈鷲山佛教教團提供)

靈鷲山愛與和平地球家GFLP舉辦《環保影像與媒體創作一日體驗工坊》，及月下同行「Under the Moon」城市生態座談會 ，透過兩場活動引導大眾以影像與創意敘事的方式，讓人們以不同視角看待城市中的自然風景，並喚起對城市環境議題的關注。

靈鷲山Here on Earth 青少年環保媒體教育計畫團隊，在今年秋天紐約氣候週活動中，與一群環保教育工作者分享教育計畫的成果，引起現場熱烈的討論。《環保影像與媒體創作一日體驗工坊》活動，由靈鷲山Here on Earth團隊透過一系列簡單易學、能靈活運用的影像與敘事練習，培養學員運用媒體講述環境故事的能力，並啟發他們將創意應用於生活、教學與各類社會議題的表達之中。

活動中，特別安排戶外實作環節，讓學員分組拍攝，從不同視角記錄公園中的樹木，體驗影像創作中觀察與表達的多樣性，並透過拍攝，讓參與者停下平日匆忙的腳步 ，從容捕捉城市中的自然風景。下午則安排NYU華勒斯坦合作中心的Quin Hricik 博士生主講，介紹「定格動畫」，這種富有樂趣且具啟發性的教學方法，能協助老師以創意方式評估學生對科學概念的理解。

此次活動吸引來自紐約自然歷史科學博物館、紐約植物園、中央公園動物園等多個環保組織及哥倫比亞大學等教育機構的40餘位參與者。與會者多為教育工作者與環境倡議者，他們希望透過更生活化、更具創意的教學方式，將影像與故事結合運用於日常工作與課程中，以生動有趣的方式推廣環保理念。

來自舊金山灣區、現居布魯克林的藝術家Sarah於講座中分享她在紐約的多項創作，包括濱水區的虛擬實境雕塑、以及設置於受污染水域的錄影模型船池。這些作品以不同的媒介和敘事方式，揭示都市生態的脆弱與再生可能，並引導觀眾思索「科技是否能成為理解自然的新橋樑」。

另一位講者Mary指出，熱島效應在低收入與黑人、原住民、有色人種社區中特別嚴重，這些地區因早期城市發展中資源分配不均，缺乏綠地、公園與良好的基礎設施，建築密集、通風不良，導致環境溫度長期偏高。然而，也正是這些社區，在地居民展現出創新與韌性，她分享帶領居民率先推動屋頂花園、綠色屋頂、社區氣候教育的案例，她的分享也讓觀眾看到由下而上的公民力量。