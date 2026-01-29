青世代齊發聲！康家瑋偕劉品妡東門市場掃街

台北市中正萬華區市議員候選人康家瑋與大安文山區候選人劉品妡。（圖／康家瑋提供）

農曆春節將近，地方選戰逐步升溫。中正萬華區市議員參選人康家瑋昨（28）日上午攜手大安文山區市議員參選人劉品妡，前往東門市場拜年掃街。兩位同屬青年世代的參選人深入市場攤位，與攤商及民眾親切互動，不僅為傳統市場帶來年節氣氛，也展現新世代參政者走入基層、主動傾聽的行動力。





康家瑋表示，東門市場是台北重要的民生樞紐，承載許多市民共同的生活記憶。他特別邀請理念相近的劉品妡同行，希望透過跨選區合作，傳達青年世代願意攜手承擔、共同為城市努力的態度。康家瑋強調，自己並非選舉才回到地方，而是中正萬華土生土長的在地子弟，對基層攤商與鄰里的需求有長時間的觀察與累積。

康家瑋指出，年輕時曾歷經十年的海外留學與工作歷練，返台後也累積十年完整的幕僚經驗，長期參與政策規劃與地方事務。他認為，這樣的歷程讓自己在進入議會後能迅速上手，成為真正具備實務能力的即戰力民代，「希望能在我最熱愛的故鄉中正、萬華，實踐自己的政治理想。」





劉品妡則表示，跨區交流有助於拓展政策視野，也能讓不同選區的需求被更完整看見。她指出，看到康家瑋在地方受到鄉親熱情回應，更加堅定青年投入公共事務、回到基層服務的信念。





掃街過程中，兩人沿途向攤商與民眾拜早年，與長輩握手寒暄，現場互動熱絡。多位民眾也對青年參選人主動走入市場、關心地方事務表達肯定，為寒冬中的市場增添溫暖年味。康家瑋最後也呼籲，自己已為此努力超過2,000天，期盼鄉親能給在地青年一個服務家鄉的機會。




