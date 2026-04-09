《青你2》金子涵怎麼了！剃光頭、手全傷 痛訴「再逼我就全說出來」

中國女星金子涵宣布退出演藝圈，突剃光頭，8日晚間發文「再逼我就全說出來」。取自微博



在選秀節目《青春有你2》中大放異彩的中國女星金子涵，8日透過社交平台發聲，警告「這些年來所有的逼迫，包括身體的疼痛，我都忍了！但是這幾年的頭痛好幾次...不要再逼我了！如果再逼我，我就把所有的都說出來！」讓粉絲很憂心其健康狀況。

27歲的金子涵，去（2025）年4月無預警宣布退出演藝圈，剃成平頭、身形暴瘦、手臂留有不明傷痕。今年1月間，金子涵在社交平台曬出拉黑男星蔡徐坤帳號的截圖，貼文「大騙子」，引發輿論熱議。對此，蔡徐坤工作室當即澄清雙方僅有2020年節目錄製時的交集，並無私交。

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後來，金子涵又發文：「之前cxk的事情是一個誤會是別人誤導我指向他」，文中cxk顯然為昔日導師蔡徐坤。

8日，金子涵再度發聲，指出先前有關於自己的所有揣測，都是「那個人」刻意錯誤引導，而她已經知曉對方的身份。文中痛苦喊：「這些年來所有的逼迫，包括身體的疼痛，我都忍了！但是這幾年的頭痛好幾次...不要再逼我了！如果再逼我，我就把所有的都說出來！」

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