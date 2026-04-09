《青你2》金子涵曬手臂自傷照！驚曝「臉挨50針不明液體」遭控制

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中國女星金子涵在去年退圈後，如今爆出曾被非法醫療途徑控制。（圖／翻攝自微博）





中國女星金子涵憑藉選秀節目《青春有你2》走紅，後來簽入樂華娛樂，不過去年4月她宣布退圈，隨後曬出了寸頭照，狀態消瘦憔悴，看著令人擔憂。昨（8日）無預警表示：「再逼我就把所有的都說出來」，並曬出手臂自傷傷痕，長文控訴自己被監控，並且曾被注射四五十針不明液體。

中國女星金子涵展示出令人心驚的自傷痕跡。（圖／翻攝自微博）

中國女星金子涵展示出令人心驚的自傷痕跡。（圖／翻攝自微博）

金子涵在退圈後，整個人狀態看起來一直很差，昨日開直播時候，更展示出令人心驚的自傷痕跡，隨後展示了手機備忘錄裡面的文字，表示本來是要發在小紅書，不過一直被屏蔽，接著表示：「沒關係我不在這個地方住了，我已經離開北京。」

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中國女星金子涵在去年退圈後，如今爆出曾被非法醫療途徑控制。（圖／翻攝自微博）

中國女星金子涵在去年退圈後，如今爆出曾被非法醫療途徑控制。（圖／翻攝自微博）

備忘錄的內容，她表示3年前被以除痘消炎為名，在臉上一次性被注射了四五十針不明物體，還給她吃了不明藥物，從那之後，只要她不聽話，頭就會劇烈疼痛，也表示自己並非憂鬱症，而是因為太痛了，所以曾自殘了3次。

接著更指控一個「幕後操控者」，試圖讓她成為大眾嚴重的精神病患者，並說對方監控其手機及住所，而因為對方有權有勢，已經收買了醫院，因此自己沒辦法提供證據。

有網友爆出「幕後操控者」是女星秦嵐，讓秦嵐透過工作室澄清。（圖／翻攝自微博）

有網友爆出「幕後操控者」是女星秦嵐，讓秦嵐透過工作室澄清。（圖／翻攝自微博）

隨後，有網友爆出「幕後操控者」是女星秦嵐，讓秦嵐透過工作室澄清，表明雙方從未有交集，如果造謠、傳謠將追究法律責任；另外，金子涵也再以備忘錄方式回應，表示「幕後操控者」已經被壞人引導，目前熱搜被說的人都是清白。

對於金子涵目前的狀況，因其所言涉及醫療事故和人身控制，但由於沒有證據，許多網友雖然感到擔憂，但也有懷疑其所言是否為真，有建議可以先進行醫療評估，也有人希望金子涵可以以合法的渠道維權。

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