青光眼不再是絕症 新型治療方式為患者帶來轉機

【健康醫療網／記者陳靖安報導】58歲陳姓男患者，罹患糖尿病已經二十年，這兩年發現視力模糊，進行了兩眼的白內障手術。然而手術後患者仍然覺得視力不清，進一步檢查才發現兩眼視野都大幅限縮，且眼壓居高不下，是糖尿病產生的新生血管性青光眼。在開始青光眼藥物治療後，眼壓雖然稍有降低，但卻常常開始抱怨眼睛痛，視力更加模糊，視野也繼續惡化。輾轉到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診就醫，經評估後，為其安裝新型青光眼引流裝置。目前眼壓已降到良好水平，也不需要點青光眼的藥水，因藥水產生的眼部不適也消失了。

青光眼初期無感覺 為全球不可逆失明主因

楊啓蘭醫師表示，青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，病因為眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，因此病患常常沒有發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。

開放型青光眼需長期控制 藥物副作用影響順從性

青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，閉鎖性青光眼大多為白內障造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒。開放性青光眼則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，降低病患對藥物使用的順從性。

此外，有部分病患就算使用全套的青光眼藥物，眼壓也無法降到良好水平，造成視力功能繼續退化，這時手術介入就成了最好的治療方式。

傳統手術副作用較高 新型引流裝置減少異物感與角膜傷害

楊啓蘭醫師指出，傳統的青光眼手術為小樑切除手術(Trabeculectomy)，製造一個眼球排水的人工水路，雖然可以有效降低眼壓，但產生副作用的比例較高，術後照護也較為繁瑣，且人工水路的壽命有限，一般而言五年的通暢率約為六成。而將新型青光眼引流裝置植入物位置由傳統的前房(Anterior Chamber)向後移至睫狀溝(Ciliary sulcus)或玻璃體腔(Vitreous Cavity)，除了大幅降低植入物造成的異物感外，也基本消除了管路植入前房對眼角膜造成的損害。

青光眼絕症 治療選擇持續進化

楊啓蘭醫師強調，過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術(MIGS)的發展，讓病患多了許多治療選擇，期望將來累積更多的經驗，嘉惠更多病患。

