青光眼致盲不可逆 雷射降壓成好幫手

【記者柯安聰台北報導】號稱「視力隱形小偷」的青光眼，已成為全球第2大失明主因。全台青光眼患者人數亦逐年攀升，目前已突破45萬，且由於3C產品的過度使用，高度近視族群激增，青光眼患者更有年輕化的趨勢，近3成小於49歲。青光眼由於其初期症狀不明顯，許多患者直到疾病中後期視野出現缺損、或中心視力受到影響時才就醫，但此時視神經已嚴重受損，傷害已不可逆轉。



隨著人口老化與生活壓力增加，青光眼的威脅日益嚴重，據推估到2040年全球青光眼患者將突破1.1億人。青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是最主要的危險因子，其成因是眼球內睫狀體分泌的房水排出受阻，導致眼壓持續升高，進而壓迫視神經，造成患者的視野會逐步喪失且不可逆，最終可能導致失明。但也有一群患者，其眼壓並未超出正常分布，但病患依然產生類似高眼壓患之視神經病變，稱為正常眼壓性青光眼。不論患者眼壓高低，降低眼壓是唯一被確認有效之青光眼治療。









臺北榮民總醫院眼科部科主任柯玉潔醫師（圖）指出，青光眼的治療以降眼壓為首要目標，大都始自點用眼藥水或雷射治療，若仍控制不佳，則會考慮進行青光眼手術。但部分患者可能因身體狀況不適合或對手術有疑慮而不願意接受手術治療，近年引進的「微脈衝經鞏膜雷射」遂成為一種新型的非侵入式青光眼治療選項，利用特殊的微脈衝雷射作用於眼球的睫狀體，能適度增加房水排出並減少房水生成，達到降低眼壓的效果，無傷口且術後發炎反應輕微。根據國外長期追蹤研究顯示，約30-40%患者可有效降低眼壓。



柯醫師分享，臨床上有一70多歲男性，確診隅角開放型青光眼多年，已經規律用藥但眼壓仍在20毫米汞柱左右並合併視野缺損逐漸惡化，因年紀高、同時罹患心臟病與糖尿病，也服用抗凝血劑，病患擔心手術風險與無法配合青光眼術後之密集回診，決定接受微脈衝經鞏膜雷射治療。術後其眼壓成功下降，眼藥水的種類也得以減少，減緩疾病惡化速度，並提升生活品質，病患也配合持續規律追蹤中。



柯醫師強調，微脈衝雷射較之於傳統經鞏膜睫狀體雷射燒灼術安全性高，由於雷射能量以脈衝方式給予，能減少對周邊組織的熱傷害，大幅降低了傳統雷射可能引起的發炎反應與眼壓過低之併發症。此治療適用於多種類型的青光眼患者，特別是藥物治療效果不彰、不願或不適合接受傳統手術的病患，提供病患手術之外一個有效且安全的替代方案。但微脈衝雷射之效用可能隨時間遞減，也有病患必須重複施做才能達到足夠的降壓幅度，所以施做雷射後，病患必須持續配合追蹤，監控疾病惡化狀態以評估是否必須重複施打，調整用藥，甚至是不可避免的手術介入。



柯醫師提醒，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，因此「早期發現、早期介入，並持續穩定控制眼壓」是應對此疾病的不二法門。建議40歲以上民眾，或是有青光眼家族病史、高度近視、糖尿病或高血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查，切勿輕忽這位悄然無聲的視力殺手。（自立電子報2025/12/4）