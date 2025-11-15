青創業者鹿港女兒趙韻嵐 勇奪世界冰淇淋冠軍

▲彰化縣長王惠美恭賀來自彰化鹿港女兒趙韻嵐勇奪世界冰淇淋冠軍。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】世界第一名的冰淇淋來自鹿港小鎮，義大利西西里島舉辦第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節世界大賽，來自台灣彰化鹿港小鎮的趙韻嵐奪下首獎，消息傳來，彰化縣長王惠美恭賀來自彰化鹿港女兒趙韻嵐勇奪世界冰淇淋冠軍，不僅是彰化之光，也讓世界看到彰化，看到世界最好吃的手工冰淇淋就來自彰化。

▲彰化縣青年發展處長陳柏村前往張貼紅榜。（圖／彰化縣政府提供）

從小在鹿港長大的趙韻嵐曾榮獲多項國際冰淇淋製作大獎，選擇在地深耕的她在家鄉鹿港隱身鹿港老街，緊鄰天后宫老街的古宅(位於鹿港鎮中山路426號之1)，創辦山風藍義式冰淇淋，運用在地食材創造獨特口味，這次運用鹿港在地的百花蜂蜜結合台東紅烏龍，推出「烏龍茶之光」口味參賽，在義式冰淇淋的故鄉脫穎而出。

王惠美表示，恭喜趙韻嵐拿到世界冠軍！看到彰化青年在國際賽事上贏得冠軍，凱旋而歸在地深耕，為了讓彰化青年新創的能量繼續發光發熱，輔導青年創業的決心更加堅定，縣府青創補助最高30萬元，凡是彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，歡迎大家踴躍前往品嘗在地好滋味，力挺年青人！

趙韻嵐選擇在彰化在地深耕，選用彰化在地物產，作為義式冰淇淋的口味研發，有社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉花、溪州黑米、福興鮮乳、在地職人蜂蜜等，帶給民眾全然不同的味蕾饗宴，更使彰化物產有全新的呈現，開發春日期間限定「香菜義式冰淇淋」，讓鹿港老街增添一番耐人尋味的好味道。