青創武林大會傳授心法！高雄青年與業界導師激盪創業新火花

高雄青年創業能量全開！高雄市政府青年局5日於駁二Pinway 8號倉庫舉辦「114青創交流會—國際力與創業關鍵力」，集結超過50組青創團隊與產業導師齊聚一堂，圍繞「行銷力、財務力、募資力、永續力」四大主題展開深度交流。活動以短講與分組沙龍形式進行，被參與者譽為年度最具實戰價值的「青創武林大會」。

↑圖說：高市青年局長林楷軒致詞指出，本次活動透過實戰導向的交流機制，為青創團隊創造更多連結與資源合作機會。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒致詞指出，創業最難跨越的階段往往是從「起步」到「穩定」。青年局推動的「創業小聚」系列，正是希望透過導師面對面指導，協助青年釐清經營方向、突破瓶頸。他強調，市府扶植青創不僅止於資金挹注，更重視後續陪伴與實戰輔導，讓高雄的創業生態持續茁壯。

活動邀請盧森堡台北辦事處副處長廖健苡開場，以歐洲新創環境為例，分享如何掌握國際市場布局與資源連結，為高雄青年開啟國際視野。接續四大關鍵力論壇分別由柴語錄創辦人游士賢、KPMG安侯建業會計師陳永祥、國發基金天使投資主任游維如及高雄大學EMBA中心首席顧問佘志民擔任導師，從品牌策略、財務健全、募資心法到永續創新，逐一剖析創業者最關心的實務挑戰。

↑圖說：盧森堡台北辦事處副處長廖健苡（演講者）擔任分享嘉賓，介紹歐洲新創環境與國際市場商機，拓展高雄青創團隊的國際視野。（圖片來源：高雄市青年局提供）

現場並邀請「永續高雄－青年創業挑戰賽」冠軍團隊「恰口科研」及亞軍「台灣沃特」現身分享，回顧如何從AI創意發想到落地營運，展現青年在淨零永續與科技應用領域的創業潛力。主辦單位日月光環保永續基金會也強調，將持續透過賽事與教育平台培育青年創新行動力，推動低碳與永續價值落實於產業實踐。

活動最後壓軸的「Circle Talk」深度交流，讓青創團隊在桌長導師引領下，針對募資簡報、商業模式與永續經營策略進行實戰討論。多位與會者表示，透過近距離的對談，獲得具體可行的經營建議與靈感，「就像一場為自己量身打造的創業健診」。

↑圖說：活動壓軸「青創關鍵力深度 Circle Talk」由四大領域業師擔任桌長，帶領團隊進行輪動式交流，現場氣氛熱烈。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，青創交流會不僅深化創業者的關鍵能力，更成功促成跨領域合作契機。未來將持續串聯政府、產業與學界資源，打造培力、媒合、共創兼具的創業生態平台，協助青年厚植實力、拓展國際舞台，為高雄注入源源不絕的創新能量。

