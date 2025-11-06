青創群英×業界導師齊聚「青創武林大會」 激盪創業火花
為助力青創團隊強化實力，高市府青年局五日於Pinway駁二8號倉庫舉辦「一一四青創交流會-國際力與創業關鍵力」，該活動以業師與青創團隊沙龍形式，聚焦行銷、財務、募資與永續商機等四大創業關鍵力，活動吸引逾五十組在地青創團隊參與，透過業師先短講後分組沙龍的形式，協助青創團隊釐清現況，同時促成許多潛在媒合機會，被譽為年度最具實戰價值的「青創武林大會」。(見圖)
青年局今(六)日說明，該會議邀請多位重量級講者分享經驗與洞見。首先「國際力」由盧森堡台北辦事處副處長廖健苡開場，以盧森堡為例，深入解析歐洲新創環境與多元產業資源，從政策支持、資金生態到跨國市場布局，提供高雄青年團隊強化國際連結的觀點與策略建議。
青年局林楷軒局長表示，創業路上最難的是從「起步」到「穩定」的那段距離，高市府透過「創業小聚」讓青年能與導師面對面交流，直接解決創業過程中的疑難雜症；扶植創業不止於資金補助，更著重後續陪伴與實戰輔導，協助團隊突破瓶頸、拓展格局，讓高雄的青創能量持續壯大。
該會議同時以「行銷力、財務力、募資力、永續力」等四大創業關鍵力為主軸，邀請產業代表進行短講並擔任桌長導師，帶領團隊互動交流、剖析市場趨勢。
「行銷力」由柴語錄創辦人游士賢擔任導師，分享如何以創意IP打造品牌識別，讓消費者先記住品牌、再愛上內容；「財務力」由KPMG安侯建業會計師陳永祥解析如何健全青創企業財務體質，建立長期穩健的營運基礎；「募資力」邀請國發基金天使投資主任游維如說明投資人視角與募資條件，協助團隊掌握吸引資金的關鍵策略；「永續力」則由高雄大學EMBA中心首席顧問佘志民教授引領團隊，從ESG趨勢出發，探討兼具環保與商機的新型商業模式。
活動現場亦安排今年「永續高雄-青年創業挑戰賽」得獎團隊分享經驗，邀請冠軍「恰口科研」及亞軍「台灣沃特」交流商業模式與市場挑戰，分享從創意發想到實際營運的歷程；該競賽由高市府青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學共同主辦，今年以「AI智慧應用與淨零永續創新」為主題，吸引全台一百五十七組團隊報名參賽，兩支脫穎而出的團隊現身分享實戰心得，呼應在創業上的關鍵力作為。
日月光環保永續基金會指出，「永續高雄-青年創業挑戰賽」與「日月光青少年永續創新競賽」同樣是基金會五大核心特色-「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創、永續教育」的延伸與實踐；基金會長期透過教育與創新平台培育青年永續行動力，未來將持續優化賽事內容，鼓勵青創團隊踴躍報名挑戰賽，勇於追夢、發揮創意，為城市與地球注入更多永續動能！
此外，十月參加「青年百億海外圓夢計畫」的學員尤思瑾也受邀出席，會中除分享海外學習見聞，更鼓勵青創團隊勇於朝國際舞台邁進；而壓軸環節「青創關鍵力深度Circle Talk」，則由四大領域業師帶領團隊換桌輪動交流，針對商業模式、募資簡報與永續經營等議題提供建議與回饋。
青年局強調，這次交流會不僅傳遞創業的關鍵力的重要性，也促進青創團隊之間的資源連結與合作契機；未來將持續串接跨域資源，打造兼具培力、交流與媒合功能的創業生態平台，協助青年厚植創業實力、拓展視野。同時，青年局自九月至十一月開設「創業O’Star學堂」，邀請專業師資講授AI商模應用、政府補助資源、短影音行銷與海外市場策略等課程，歡迎有志創業青年踴躍報名（https://reurl.cc/A3kAeZ），為創業夢想奠定穩固根基、啟動下一階段成長動能。
其他人也在看
建築工年薪破300萬！黃仁勳：這才是AI時代最缺的新貴
黃仁勳不勸你寫程式，而是勸你拿起工具，學當工匠。他點出未來超稀缺人才，年薪上看300萬，而且人力需求每年都得成倍成長，再成倍成長。天下雜誌 ・ 7 小時前
台大兒醫也難招生 募11人來7人
醫院兒科難留人，台大也是如此，欲招11名兒科住院醫師，但首波僅有7人。為避免人力斷層，近期對外招募14名專案主治醫師、值班主治醫師，到昨天也只來3人面試。台大兒醫呼籲，政府儘速成立「國家級兒童健康研究中心」，讓年輕醫師看到希望，願意投入兒科醫療領域。聯合新聞網 ・ 10 小時前
虎航徵培訓機師 報名資格一次看
[NOWnews今日新聞]面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新，以全面提升市場競爭力。除8日將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今（6）日虎航再宣布將啟動年度培訓...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
能力比你差的人，為何賺得比你多？企業顧問揭「1原因」害你走彎路
你是否會好奇，為什麼能力不如我的人工作比我好？為什麼拿不到面試機會？全球500大企業高級顧問毅冰於《沒你強的人，為何混得比你好？》一書中，分享實用的職場心法，幫助讀者們少走一些彎路，找回自己的「核心天賦」，將力氣集中在真正的目標，成就最好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 6 小時前
不只要找空服員！台灣虎航再宣布「招募培訓機師」最快明年第二季受訓
面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航優化航網布局，推動機隊汰舊換新提升市場競爭力。本週六(8日)將在高雄舉辦今年的二度客艙組員招募外，今(6)日再宣布將啟動年度培訓機師招募。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 2 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 3 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 3 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 8 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前