青創群英×業界導師齊聚「青創武林大會」 激盪創業火花

為助力青創團隊強化實力，高市府青年局五日於Pinway駁二8號倉庫舉辦「一一四青創交流會-國際力與創業關鍵力」，該活動以業師與青創團隊沙龍形式，聚焦行銷、財務、募資與永續商機等四大創業關鍵力，活動吸引逾五十組在地青創團隊參與，透過業師先短講後分組沙龍的形式，協助青創團隊釐清現況，同時促成許多潛在媒合機會，被譽為年度最具實戰價值的「青創武林大會」。(見圖)

青年局今(六)日說明，該會議邀請多位重量級講者分享經驗與洞見。首先「國際力」由盧森堡台北辦事處副處長廖健苡開場，以盧森堡為例，深入解析歐洲新創環境與多元產業資源，從政策支持、資金生態到跨國市場布局，提供高雄青年團隊強化國際連結的觀點與策略建議。

青年局林楷軒局長表示，創業路上最難的是從「起步」到「穩定」的那段距離，高市府透過「創業小聚」讓青年能與導師面對面交流，直接解決創業過程中的疑難雜症；扶植創業不止於資金補助，更著重後續陪伴與實戰輔導，協助團隊突破瓶頸、拓展格局，讓高雄的青創能量持續壯大。

該會議同時以「行銷力、財務力、募資力、永續力」等四大創業關鍵力為主軸，邀請產業代表進行短講並擔任桌長導師，帶領團隊互動交流、剖析市場趨勢。

「行銷力」由柴語錄創辦人游士賢擔任導師，分享如何以創意IP打造品牌識別，讓消費者先記住品牌、再愛上內容；「財務力」由KPMG安侯建業會計師陳永祥解析如何健全青創企業財務體質，建立長期穩健的營運基礎；「募資力」邀請國發基金天使投資主任游維如說明投資人視角與募資條件，協助團隊掌握吸引資金的關鍵策略；「永續力」則由高雄大學EMBA中心首席顧問佘志民教授引領團隊，從ESG趨勢出發，探討兼具環保與商機的新型商業模式。

活動現場亦安排今年「永續高雄-青年創業挑戰賽」得獎團隊分享經驗，邀請冠軍「恰口科研」及亞軍「台灣沃特」交流商業模式與市場挑戰，分享從創意發想到實際營運的歷程；該競賽由高市府青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學共同主辦，今年以「AI智慧應用與淨零永續創新」為主題，吸引全台一百五十七組團隊報名參賽，兩支脫穎而出的團隊現身分享實戰心得，呼應在創業上的關鍵力作為。

日月光環保永續基金會指出，「永續高雄-青年創業挑戰賽」與「日月光青少年永續創新競賽」同樣是基金會五大核心特色-「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創、永續教育」的延伸與實踐；基金會長期透過教育與創新平台培育青年永續行動力，未來將持續優化賽事內容，鼓勵青創團隊踴躍報名挑戰賽，勇於追夢、發揮創意，為城市與地球注入更多永續動能！

此外，十月參加「青年百億海外圓夢計畫」的學員尤思瑾也受邀出席，會中除分享海外學習見聞，更鼓勵青創團隊勇於朝國際舞台邁進；而壓軸環節「青創關鍵力深度Circle Talk」，則由四大領域業師帶領團隊換桌輪動交流，針對商業模式、募資簡報與永續經營等議題提供建議與回饋。

青年局強調，這次交流會不僅傳遞創業的關鍵力的重要性，也促進青創團隊之間的資源連結與合作契機；未來將持續串接跨域資源，打造兼具培力、交流與媒合功能的創業生態平台，協助青年厚植創業實力、拓展視野。同時，青年局自九月至十一月開設「創業O’Star學堂」，邀請專業師資講授AI商模應用、政府補助資源、短影音行銷與海外市場策略等課程，歡迎有志創業青年踴躍報名（https://reurl.cc/A3kAeZ），為創業夢想奠定穩固根基、啟動下一階段成長動能。