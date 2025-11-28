青創補助助攻！高雄騷莎動成青年最愛「運動＋交友」新據點

▲青年局長林楷軒(中)親訪青創店家「高雄騷莎動」，並與創辦人溫志中夫婦（左、右）交流創業心得。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局持續以行動支持青創，推動城市文化與國際交流向下扎根。青年局長林楷軒日前走訪前金區社交舞品牌「高雄騷莎動」舞蹈教室，除了解一般型青創補助對其營運的助益，也與創辦人溫志中深入交流創業歷程，並親身體驗騷莎（Salsa）基本舞步，感受拉丁舞獨有的熱情與自由律動。

▲青創店家「高雄騷莎動」創辦人溫志中（左）向青年局長林楷軒（右）介紹透過青創補助升級的教室空間，展現政策對改善教學環境的實質幫助 、 青年局長林楷軒（左）在青創店家「高雄騷莎動」創辦人溫志中（右）指導下，學習莎舞步，感受運動與社交兼具的舞蹈特色。

林楷軒指出，越來越多年輕人選擇移居高雄、在此展開創業人生，但初期資金壓力仍是不少新創面臨的挑戰。青年局透過青創補助協助創業者建立營運基礎、穩定推廣節奏，使青年能更踏實地在高雄落地生根。他也特別提到，「高雄騷莎動」以舞蹈結合運動與社交，不只是教舞教室，更是青年相互支持、舒壓交流的社群場域，展現出高雄逐步形成的「青年挺青年」文化能量。

騷莎舞源於拉丁美洲，融合古巴森巴、非洲舞蹈以及爵士樂元素，以明快節奏與強烈律動感著稱。舞蹈講求彼此互動、默契配合，在旋轉、牽手與節奏切換中展現動感魅力。因運動量適中、形式開放且具社交特性，騷莎舞近年成為許多都市青年下班後放鬆身心的運動首選。

成立於 2019 年的「高雄騷莎動」，專注推廣騷莎舞與巴恰達舞（Bachata），以分級課程與系統化教學深受上班族喜愛。學員組成多元，包含工程師、公務員與各類專業白領。透過輕鬆有趣的課程，不僅能訓練核心肌群與身體協調，更能在音樂互動中拓展社交圈，讓學員從中找回自信與生活節奏。

▲青創店家「高雄騷沙動」創辦人溫志中(左) 分享創業心得，並感謝青年局青創補助作為品牌成長後盾，助力夢想實踐。

創辦人溫志中擁有政大企管研究所背景，曾任職外商並具備創業經驗。他因一次海外旅程接觸拉丁舞後深受吸引，決定把這份熱情帶回家鄉高雄推廣。他以「會走路，就會跳舞」為核心理念打造友善的學習環境，讓初學者無壓力入門，透過身體互動建立勇氣與自信。他認為，在高壓與久坐的現代生活中，社交型舞蹈是兼具運動、療癒與拓展人際的「最高 CP 值運動」。

溫志中也表示，「高雄騷莎動」希望不只教舞，更要成為連結城市文化與國際交流的平台。未來將規劃在高雄港灣、老城街區等景點舉辦戶外舞會，並邀請國際舞者駐點交流，以影像紀錄高雄的舞蹈能量，讓世界看見港都魅力。

▲青創店家「高雄騷莎動」創辦人夫婦示範騷莎、巴恰塔，透過流暢舞步傳達拉丁舞蹈的迷人之處、創辦人溫志中於課程中，向學員解說舞步互動的要領與技巧及向學員解說舞步互動的要領與技巧、夕色映照高雄港灣學員於港畔起舞，在微風與音樂節拍中展現城市活力。

談到創業歷程，他坦言草創期曾面臨招生難、缺乏固定場地、流動率高等挑戰。然而，青年局的青創補助成為品牌逐步穩定的重要推力，讓教室得以優化環境、提升行銷效益、擴大活動規模。至今品牌已累積超過百場體驗活動、吸引逾三千人次參與，逐漸成為高雄乃至南台灣拉丁舞的重要據點。

「高雄騷莎動」每月皆舉辦固定舞會與體驗活動，曾在衛武營、駁二及高雄港等地成功帶動城市舞蹈風氣。今年迎來六週年，更特別邀請韓國「K-Sensual」創辦人 Yoni & Juan 與台灣多位知名舞者同台共舞。活動將於 11 月 29 日在 Social Hub（高雄市三民區大昌二路 67 號 3 樓之 2）、11 月 30 日於駁二 Banana 音樂館（高雄市鹽埕區大義街 2 號 C6-1） 連續登場。青年局也邀請市民把握機會走進舞池，用一支舞結識朋友、體驗高雄最自由的城市節奏。（圖╱高市府青年局提供）