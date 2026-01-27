青創資源加持岡山職人「春之漾」 除舊佈新換好床

農曆新年將至，家家戶戶開始除舊佈新，除了環境大掃除，更換一張舒適好床、提升睡眠品質，已成為現代人迎接新年的質感首選；高市府青年局團隊近日特別前往岡山區，訪視在地青創品牌「春之漾床業」，實地了解其創業歷程、經營模式及政策資源運用情形。(見圖)

青年局今(廿七)日說明，「春之漾床業」於疫情期間在岡山創立，該品牌曾獲得一一二年青年創業補助及「雄挺利」利息補貼支持，在市場環境嚴峻的情況下，仍能持續投入營運與產品發展。負責人楊明儒指出，創業初期面臨資金與市場雙重壓力，政策資源在資金調度與行銷推廣上提供實質協助，使品牌得以專注於產品品質與服務內容，逐步建立穩定經營模式。

青年局林楷軒局長表示，高市府透過青創補助及「雄挺利」利息補貼等政策，化作實質的「創業紅包」，支持像「春之漾」這樣深耕生活服務業的品牌，在新年之際為民眾守護健康好夢；青年創業多重視品牌理念與差異化，「春之漾」的商業模式展現了極致的職人精神，面對每位客人體型與睡眠習慣的差異，業者堅持引導顧客親身試躺，透過實際體驗選出最速配的床墊，這種對細節的堅持正是找回深度睡眠的關鍵。歲末年初是民眾提升居家品質的高峰期，也是青創品牌展現能量的好機會，高市府會持續提供穩定且具彈性的支持，協助業者累積品牌能量，讓青創職人能安心在高雄打拚，為地方產業注入持續發展的動能。

在經營策略上，春之漾床業選擇落腳非核心商圈地段，以口碑經營為主軸，透過顧客實際體驗與分享累積在地客源；該品牌主打一對一預約制服務，讓消費者在不受干擾的情況下，充分體驗床墊差異，並依自身需求做出選擇。產品方面，則選用無毒材料、頂級獨立筒與醫療級泡棉，並持續依顧客回饋調整設計，回應不同族群的睡眠需求。

楊明儒分享，希望顧客能在最自在的狀態下體驗床墊，貼近日常實際的睡眠習慣；經營過程中累積的顧客回饋，成為品牌持續精進的重要依據，不少消費者反映睡眠品質獲得改善，相關意見亦回饋至產品研發與服務調整，形成良性循環。店內擺設象徵「七轉八起」精神的不倒翁，則提醒品牌在創業路上持續精進、穩健前行。品牌目前亦推出展示出清活動，相關資訊可至官方FB專頁查詢。

青年局強調，青年創業除仰賴創意與專業外，穩定且具彈性的政策支持同樣關鍵，未來將持續透過補助資源與實地訪視機制，傾聽青創業者經營回饋，滾動檢討政策方向，打造友善且具支持力的創業環境，陪伴青年事業在地方穩定發展。