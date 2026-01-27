青創資源助攻睡眠產業 岡山職人品牌「春之漾」陪市民除舊佈新換好床

農曆新年將近，不少民眾在除舊佈新的同時，也將提升睡眠品質列為迎新的重要儀式。高雄市政府青年局日前走訪岡山在地青創品牌「春之漾床業」，了解其創業歷程與經營模式，並關心政策資源實際運用成果。青年局長林楷軒表示，市府透過青年創業補助與「雄挺利」利息補貼等措施，化為實質的「創業紅包」，支持深耕生活服務產業的青年品牌，在新年期間為市民守護健康好眠。

↑圖說：青年局長林楷軒（左）參訪岡山青創店家「春之漾床業」，與負責人楊明儒（右）交流創業歷程與經營理念。（圖片來源：高雄市青年局提供）

林楷軒指出，當代青年創業重視理念與差異化發展，「春之漾」展現出難得的職人精神。品牌依據每位消費者的體型與睡眠習慣，引導親身試躺體驗，協助找出最適合的床墊，透過對細節的高度重視，回應現代人對深度睡眠的期待。他也強調，歲末年初正是居家品質升級的高峰期，市府將持續提供穩定且具彈性的政策支持，協助青創品牌累積能量、安心扎根高雄。

↑圖說：「春之漾床業」門市空間溫馨，猶如家中氛圍，讓顧客能在自在狀態下體驗多款舒適床墊。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「春之漾床業」於疫情期間在岡山創立，曾獲112年青年創業補助及「雄挺利」利息補貼支持，在市場環境嚴峻的情況下，仍持續投入產品與服務發展。負責人楊明儒表示，創業初期面臨資金與市場雙重壓力，政策資源在資金調度與行銷推廣上提供關鍵協助，讓團隊得以專注於品質與服務，逐步建立穩定經營模式。

↑圖說：「春之漾床業」負責人楊明儒（左）指出，透過顧客體驗回饋與一對一服務模式，能夠適時調整床墊設計方向以回應不同族群的睡眠需求。（圖片來源：高雄市青年局提供）

在經營策略上，春之漾選擇落腳非核心商圈，以口碑行銷深耕在地市場，並採一對一預約制服務，讓消費者在不受干擾的環境中，充分體驗不同床墊的差異。產品則選用無毒材料、頂級獨立筒與醫療級泡棉，並依顧客回饋持續調整設計，回應不同族群的睡眠需求。

↑圖說：「春之漾床業」店內擺設許多不倒翁，象徵品牌「七轉八起」的精神，陪伴春之漾床業挺過疫情衝擊，持續穩健經營。（圖片來源：高雄市青年局提供）

楊明儒分享，希望顧客能在最接近日常狀態下體驗床墊，實際感受對睡眠的改善。不少消費者回饋睡眠品質明顯提升，也成為品牌持續精進的重要養分。店內象徵「七轉八起」精神的不倒翁，提醒團隊在創業路上穩健前行。青年局表示，未來將持續透過補助資源與實地訪視，傾聽青創業者需求，滾動檢討政策方向，打造更友善的創業環境，陪伴青年事業在地方長期發展。

