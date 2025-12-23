青創「青穎蔬果」回饋社會攜手勞青處贈蔬菜傳愛心 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府勞工暨青年發展處輔導青創團隊「青穎蔬果」，今23日前往安仁家園及聖心教養院捐贈新鮮當季蔬菜，勞青處長陳奕翰一同前往，肯定青創團隊在事業腳步站穩後，不忘「取之社會、用之社會」，為在地弱勢孩童與院生加菜。

陳奕翰表示，看到受輔導的青創團隊在商業模式上取得成功，更在行有餘力時主動回饋社會照顧弱勢，展現嘉義青年共好共融的精神，縣府將持續推動青創獎勵計畫，成為青年創業路上的堅實後盾。

廣告 廣告

青穎蔬果創辦人吳智穎深耕農業超過12年，熟悉產地端到銷售端之流程，他觀察到嘉義缺乏串連「產地到餐桌」的橋梁，因此創立品牌，致力於建立透明、 高效的農業供應鏈。創業初期雖有方向，卻面臨資源不足的困境，許多環節僅能靠大量人力填補設備的不足，後來申請嘉義縣政府勞青處「創業獎勵補助」添購關鍵設備、改善加工流程並規劃蔬果工廠。

吳智穎表示，獲得補助與輔導後，不僅產能提升，洽詢合作的餐飲業者數量更增加了 15%，讓團隊更有能力服務嘉義在地的餐飲夥伴。而為了回饋社會，青穎蔬果在平安夜前捐贈約330斤蔬菜給安仁家園及聖心教養院，滿足一週餐食需要，為弱勢團體帶來愛心與祝福。