青商會典禮驚見「熟悉面孔」 鄭麗文意外同框「竹縣蔣經國」

國際青商會中華民國總會昨（4）日舉辦第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，現場出席貴賓除了總統賴清德、新竹市長高虹安外，坐在國民黨主席鄭麗文身旁的正是近日在元旦升旗典禮被點名「神似蔣經國」的新竹縣副縣長陳見賢，這一幕也再度被網友笑稱「國民黨主席跨時空支持蔣經國」。

鄭麗文與陳見賢同框，被網友趣味喊「國民黨主席跨時空支持蔣經國」。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

新年第一個週末的午后，竹北喜來登大飯店可謂「大咖雲集」，國際青商會中華民國總會舉辦的第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮中，賴清德親臨大會致詞， 就在闡述完「AI新十大建設」願景後，鄭麗文緊接著也以國民黨主席的高度勉勵現場青年領袖及菁英能夠有「開創兩岸和平的環境、乃至於全世界的和平穩定的胸懷與眼光」。

實際比對陳見賢與蔣經國，確實有幾分神似。（圖／翻攝自陳見賢臉書、資料照）

不過就在鄭麗文致詞完畢回座，緊接致詞、原坐在鄭麗文身旁的「那個男人」，讓人一度以為過去推動十大建設的前總統蔣經國「穿越時空」蒞臨竹北市勉勵在場企業，原來是元旦升旗突然被點名「神似蔣經國」而爆紅的陳見賢同樣受邀與會。陳見賢表示，台灣在半導體、AI、生醫等產業持續擴大，大新竹地區也成為重要發展關鍵，陳見賢期望縣民都能安心生活、成家立業。

會後陳見賢將自己的致詞內容與現場照片公開在個人臉書，就有網友再次留言「國民黨主席跨時空支持新竹縣蔣經國，感動」、「鄭麗文與蔣經國同框了！」、「新竹縣的未來有希望了」等語。實際比較陳見賢與蔣經國的資料照，神色確實有幾分相似，就在國民黨面臨2026年新竹縣長選戰內亂同時，這場小插曲，或許也意外讓「正藍軍」團結歸隊見曙光。

