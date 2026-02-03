青商會拜會市府 盧秀燕：攜手青年力量讓世界看見台中

市府團隊與青商會團隊合照。

▲市府團隊與青商會團隊合照。

國際青年商會中華民國總會常務副會長兼中區會區會長廖昱勛，今（3）日率領青商會總會、中一區、中二區職幹部及台中市各分會會長群，拜會台中市長盧秀燕，就青年發展、城市建設及未來合作方向進行交流。盧秀燕市長熱烈歡迎青商會一行到訪，並高度肯定青商會長期培力青年、深耕公益，為城市與社會注入正向力量。

盧秀燕市長表示，2027年國際青年商會亞太大會將於台中舉辦，這不僅是青商會的重要里程碑，也是台中走向國際的重要契機。她強調，國際年會落腳台中，將讓亞洲各國優秀青年領袖深入認識台中，市府將全力配合籌備工作，提供必要協助，攜手打造一場讓世界看見台中的盛會。

廣告 廣告

在意見交流中，青商會代表關心青年政策整合、青年創業空間及青農發展等議題。對此，盧秀燕表示，市府雖受限於員額與預算，未另設青年局，但已在勞工局、經發局等局處設置青年專責單位，透過跨局處分工，提供青年一站式服務，確保資源能實際落地、發揮效益。

針對青年創業，盧秀燕指出，市府積極活化具文化價值的舊有場域，如霧峰光復新村、西區審計新村等，提供青年進駐從事文創與創業，並搭配場地、經費及輔導資源，採進駐申請制，進駐年限最長為6年，讓更多年輕人有機會嘗試與成長。她也鼓勵青年多加關注市府公告資訊，善用公共資源，勇敢實現創業夢想。

有關青農議題，農業局長李逸安說明，市府設有農業輔導科專責協助青農，並結合農會體系與青農聯誼組織，提供技術、通路及土地媒合服務；同時透過「農地銀行2.0」平台，協助青農尋找合適耕作場域。盧市長補充，台中青農留農率達93%，顯示市府輔導政策已具成效，未來也將持續深化支持。