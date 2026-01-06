青商第74屆總會長就職 高虹安市長盼攜手發揚青年影響力

▲市長高虹安出席青商總會長就職典禮致詞，持續推動竹市青年發展，促進青年公共參與能量。

【記者 李宏燁／新竹市 報導】國際青年商會中華民國總會（JCI Taiwan）隆重舉行第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，並同步辦理「菁英女力．共融未來」論壇，吸引全國青商代表及各界貴賓齊聚一堂。新竹市長高虹安應邀出席觀禮，與現場嘉賓共同見證新任總會長張旭志及理監事團隊正式就任，展現青年世代承擔公共責任、引領社會前行的能量。

▲勞青處長吳達偉代表市府贈與新任總會長張旭志玻璃藝品賀禮。

高市長致詞時表示，國際青年商會是全球規模最大的青年非政府組織之一，在台灣已深耕74年，長期致力於青年領袖培育與公共參與推動，孕育出無數政界與企業界的優秀人才。她肯定青商會不僅重視青年個人能力的養成，更透過公益服務、地方創生與國際交流，持續回應社會需求，實踐「服務人群是人生最崇高的工作」之核心信念，這樣的精神也與市府推動城市治理與永續發展的理念高度契合。

高市長進一步指出，新竹市為全台最年輕的城市之一，市府高度重視青年發展，已成立「新竹市青年發展中心」，作為推動青年政策與培力的重要平台，並持續擴大青年參與市政的機制，強化青年公共事務能量。近年新竹市在青年委員制度及國際交流成果上屢獲肯定，透過多元活動如街舞、電競、動漫等，打造青年友善、創意活躍的城市環境。

▲青商總會舉辦【菁英女力‧共融未來】論壇合影。

新任總會長張旭志表示，青商會今年將全面落實國際青年商會提出的「Lead、Connect、Evolve」核心精神，引領青年發揮影響力，連結跨領域與國際資源，並協助青年在數位與永續時代中持續進化。他也指出，新竹市擁有深厚科技與創新能量，未來青商總會將與市府攜手合作，推動青年政策與《青年基本法》，在創業、公共參與及國際交流上提供更具體的支持。

勞青處補充說明，市府近年積極推動拓展國際視野、支持青年創業及深化公共參與等政策，同時成立青年志工隊，鼓勵青年以行動投入城市發展。今日舉辦的「菁英女力．共融未來」論壇，邀請多位十大傑出青年分享經驗，吸引約300人參與，作為青商會2026世界系列講座首站，也讓新竹再次站上國際青年舞台，展現對青年、性別平權與永續議題的高度重視。(圖：新竹市政府提供）