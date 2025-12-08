「青商EMBA企業領袖學院」圓滿落幕 聚焦 AI、品牌與營運打造青年企業家新競爭力

【警政時報 林照東／台北報導】國際青年商會中華民國總會（JCI Taiwan）主辦的「青商 EMBA 企業領袖學院」，於 12 月 5 日至 7 日順利落幕。本屆課程由社團法人台灣上市櫃公司協會協辦，並由台大 EMBA 校友基金會與天下雜誌學習事業群擔任指導單位，三天課程聚焦企業最受關注的三大主題：「企業韌性與管理」、「品牌經營與數位轉型」及「AI 實務導入」，為青年企業家提供前瞻視野與可立即落地的實務解方。

青商 EMBA 企業領袖學院課程海報，集結企業管理、品牌策略、DEI、AI 導入等六大主題，吸引超過 40 位青年企業家與高階主管參與。（圖／記者林照東翻攝）

廣告 廣告

本次共有超過 40 位學員參與，包括青商會會員、上市櫃協會代表、台大 EMBA 校友與多位企業領袖。開幕典禮貴賓陣容堅強，包含青商會 2025 年總會長蔡政諺、總會訓練主委暨 2023 年總會長林鼎鈞、上市櫃協會榮譽理事長蔡榮騰及台大 EMBA 校友基金會董事長廖學茂等，共同見證青年企業領袖教育的重要里程碑。

青商 EMBA 企業領袖學院三天課程圓滿結束，學員與貴賓大合照，象徵青年企業家齊聚一堂，共同邁向國際級領導力新高度。（圖／記者林照東翻攝）

三日課程精華回顧

第一日：企業韌性 × 數位化視野

喜禾祥集團執行長洪堯棟，解析企業在變動市場中的韌性管理策略。

下午學員參訪緯創集團，由緯謙與緯育分享數位轉型之旅，從實地觀摩中理解科技驅動組織調整與營運效率提升的關鍵。

學員們走進緯創集團進行實地參訪，透過第一線觀摩深入了解企業數位轉型與智慧製造的最新趨勢。（圖／記者林照東翻攝）

第二日：DEI × 品牌第二曲線 × 資本市場布局

《天下雜誌》總經理劉鳳珍，以「從 DEI 找解方」為題，分享多元共融如何成為企業永續與競爭力的核心。

築間集團策略長陳予澤則揭示品牌成長的第二曲線策略；鍇睿國際數位董事長顏宥騫分享新興產業如何站上資本市場，內容務實且具高度操作性。

青商會訓練委員會課程推手2025總會訓練主委 2023國家總會長林鼎鈞。（圖／青商 EMBA 企業領袖學院提供）

第三日：AI 導入 × 企業致勝策略

台大兼任教授林家振，以治理與管理層角度解析「AI 轉型浪潮下的致勝策略」。

淡江大學講師王恩琦則以企業案例示範 AI 工具如何落地應用，協助提升營運效率與決策品質。課程最終在結訓典禮中劃下圓滿句點。

學員三大關鍵收穫

企業韌性與管理框架：強化在不確定環境中的風險掌控與組織敏捷度。 品牌經營與數位轉型策略：掌握新商業模式，成功建立品牌第二成長曲線。 AI 實戰運用能力：從工具到策略，理解 AI 如何直接提升營運效率與決策品質。

青商 EMBA 企業領袖學院課程期間，講師與青商會訓練委員會團隊合影留念，展現跨界交流活力與深度互動成果。（圖／青商 EMBA 企業領袖學院提供）

青商會：持續打造青年企業家的國際競爭力

國際青年商會中華民國總會表示，未來將持續擴大高階人才培育計畫，結合產官學能量，讓青年企業家擁有國際視野、前瞻思維與跨界整合能力，攜手推動台灣在全球市場中的永續競爭力，落實「Build A Better Future」的核心使命。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光