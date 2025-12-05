青埔人平均收入高 為何高級餐廳卻很少？ 內行人全說了





青埔近年發展快速，吸引許多人移居，有調查顯示青埔居民收入不錯，甚至有人稱「桃園最多億萬富翁就在青埔」。但有網友不解問：「青埔人這麼有錢，為何很少看到高檔餐廳？」

該名網友在論壇PTT上以「怎麼青埔沒有高級餐廳啊」為題發起討論，提到之前有根據所得調查相關資料顯示，青埔的中位數收入在桃園市排名第一，甚至網路上還有人稱「桃園最多億萬富翁的就是在青埔」，看起來高收入族群聚集的地方，但他發現，青埔幾乎沒有高級餐廳：「沒有高級火鍋、沒有高級鐵板燒、沒有高級法餐、沒有高級西餐、沒有高級板前」，反觀桃園其他地區如藝文、中壢市區、南崁等，都有高級餐廳進駐，不解提問：「青埔這麼有錢，為什麼養不起高級餐廳啊？」

此話題吸引許多網友留言討論，對此現象，眾人提出了各種看法。有人認為青埔屬於近年才發展起來的重劃區，商圈成熟度還需要時間發展：「15年前這個問題也有人問過竹北，重畫區本來就要時間吧」，也有人認為和當地居民的生活和消費習慣有關，正是因為交通便利，到台北等其他商圈很方便，因此不一定會留在當地消費：「台北竹北高級餐廳很多是公司聚餐用的，青埔沒啥公司怎麼聚餐」、「一堆通勤台北的，去台北吃不是更多選擇嗎？」、「 去台北吃就好，高鐵上滑一下手機就到台北了」、「高鐵20分鐘到台北吃，很快吧」、「青埔白天人在台北 晚上到家已過晚餐時間」、「青埔就是睡城，白天去台北，晚上回去睡覺，只在乎擠得上高鐵就好，週邊商業機能根本不重要」、「平日消費人口不到那，光靠假日的消費不夠」。

還有人點出「房貸」問題，不少青埔居民都是都是近幾年才買房，正在背房貸辛苦的時候，繳完房貸後可支出的金額有限，高級餐廳自然開不起來：「青埔人光繳房貸收入就去掉大半了，哪有錢去啥高級餐廳」、「繳完房貸後沒錢吃高級餐廳了啦」、「可能二十年後，青埔房貸族繳得差不多，要開始爽了就會開了」、「青埔都靠徵收變有錢的 本來就不是那個階級」。

