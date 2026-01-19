青埔分館空間不足引民怨 黃崇真會勘爭取擴館、增設自行車架

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用後使用率高，卻因空間不足、周邊設施不完善，引發民眾怨聲不斷。桃園市議員黃崇真日前邀集航空城公司、交通局及相關單位辦理現地會勘，針對座位不足、自行車停放、YouBike設站、安全扶手及臨停空間等議題進行討論，並要求相關單位提出具體改善方案。

桃園市議員黃崇真邀請航空城公司、交通局等單位一桐至桃園市立圖書館青埔智慧科技分館會勘。（記者翻攝）

黃崇真表示，日前接獲民眾反映，分館閱覽座位及使用空間明顯不足，假日常一位難求。航空城公司說明，該建物原以展覽用途設計，並非圖書館專用空間，格局難以完全符合圖書館需求。而二樓以上目前由桃園市智慧城鄉發展委員會租用作展覽，仍在租期內，短期內無法淨空擴充。航空城公司承諾，將於未來撤展後評估撥出空間擴大圖書館使用的可行性。

也有不少民眾騎乘自用自行車到館，卻無處停放，航空城公司也表示，將會採購自行車駐車架，設置於館區側邊，提供安全且便利的停車空間。

還有里民建議在圖書館前增設YouBike站點，但交通局表示，依設置標準須與既有站點相距200公尺以上，而斜對面會展中心已設站且使用率不高；加上圖書館廣場屬禁止任何車輛進入的空間，現階段暫不予增設新站。

會勘中也發現，館外階梯與地面存有高低差卻無扶手，民眾易誤判動線而跌倒。航空城公司已同意採購並加裝扶手欄杆，以保障進出安全。

現場發現圖書館外階梯邊緣與地面有一定程度高度差，會後航空城公司同意改善。（記者翻攝）

此外，圖書館周邊車輛臨停空間不足，家長接送及行動不便者上下車相當不便。會議決議由交通局規劃避車彎形式的臨時接送區，完成後交由養工處施作，盼兼顧交通順暢與便民需求。

