青埔啟動親子城市品牌計畫 跨館 × 商圈 × 企業共創全台親子友善示範城市
青埔商圈發展協會近日舉辦「2026 青埔親子城市品牌暨商圈行銷共創會議」，在桃園市政府經濟發展局與觀光旅遊局指導下，邀集兒童美術館、置地廣場桃園、KIRI 國際原民文化園區、Xpark、樂天桃猿棒球隊、環球購物中心 A19、COZZI Blu 和逸飯店、桃園會展中心、桃園捷運公司等超過二十個單位參與，並與多位地方代表及企業主管共同研商青埔城市發展方向。會議聚焦城市願景、交通節點整合、商圈行銷協作、國際導客策略與跨產業合作，象徵青埔正式啟動邁向「國際親子友善示範城市」的重要進程。
青埔近年人口快速成長，是六都平均年齡最輕的生活聚落，形成高度活躍的親子生活圈。區域內擁有兒童美術館、橫山書法藝術館、Xpark、陽光劇場、KIRI 國際原民文化園區與桃園國際棒球場等文化與教育設施，並結合環球購物中心 A19、置地廣場桃園、華泰名品城與 IKEA 等大型商場，加上高鐵、機場捷運與高速公路構成的交通樞紐，使青埔逐漸成為兼具生活、文化、娛樂與旅遊的多功能新興城市。觀光旅遊局指出，青埔更是港澳與日本旅客抵達桃園後的重要停留點，具備發展國際親子旅遊市場的獨特潛力。多位與會者亦認為，青埔城市氛圍在地社群活躍、團媽文化強勢，顯示青埔具備打造國際親子城市的深厚社群基礎。
在城市品牌定位方面，與會各單位一致確立青埔 2026 年的核心主題為「國際親子城市」，並以文化、運動、商圈、旅遊與公共服務的跨界整合作為推動主軸。青埔商圈發展協會提出的年度規劃內容包括暑期大型親子嘉年華、四季城市主題活動、多景點串聯方案、親子護照集章行動、多國語言版本的旅遊地圖與親子友善空間認證制度，希望以制度化方式打造長期、可持續的城市品牌工程。多家館舍與企業也分享目標市場與合作期待，展現高度參與意願。
環球購物中心 A19 專案經理賴愛惠表示，環球以實現家庭日常生活幸福為核心外，更以親子與運動體驗作為商場特色。未來將持續串聯在地多元資源，打造「青埔一日遊」，完整呈現區域旅遊亮點，並帶動整體人流成長。今年耶誕節更首度引進來自香港、風靡全球的小黃鴨「B.Duck 城市樂園」，不僅為台灣首發亮相，更選擇在此落腳，展現商圈獨特吸引力與品牌號召力，持續強化其作為北台灣最具潛力親子旅遊新地標的定位。Xpark 小倉董事指出，Xpark 七至八成客群皆為家庭與親子族群，館內以海洋生物與自然教育為主軸，期待透過跨界合作深化教育旅行的深度，讓孩子在青埔獲得更多元的自然科普體驗。
COZZI Blu 和逸飯店總經理陳孝慈分享，上任後即著手推動三項新的親子友善設施，顯示青埔親子旅遊市場快速成長。他期待飯店能成為旅宿與景點串聯的重要節點，透過跨館合作與活動整合延長家庭停留時間。樂天桃猿棒球隊代表邱信誠表示，桃園國際棒球場具備完善的親子設施與休憩空間，可望與旅宿與商場合作推出「看球遊程套票」，使球場成為青埔遊程核心之一。兒童美術館督導李雅伶指出，位於國門之都桃園的兒童美術館和未來的大美術館兩座建築以「藝術山丘」為槪念，目前兒美館已和X-park 推出聯票，可做為青埔多景點串聯的示範模式。
桃園捷運企劃處副處長游進俊表示，青埔地區擁有三座捷運站，搭配高鐵形成獨特且完善的交通網絡，讓旅客在景點與商場間移動十分便利。依捷運分析數據顯示，通勤族占旅客量約三分之一；扣除通勤與機場旅次後，純粹為購物與休閒而搭乘的旅客不到三成，呈現有別於台北捷運的使用模式。桃捷也觀察到，商場接駁車不僅服務購物人潮，通勤居民更是主要使用者之一，因此若未來能與商場合作推動接駁公車，可同時提升居民便利與帶動商圈活絡。桃捷表示，青埔交通基礎完善，加入接駁服務後將更完備，對區域發展相當有助益。
青埔商圈發展協會理事長黃子秦表示，青埔不僅是快速成長的新興城市，也是一座兼具文化量能與家庭需求的生活場域，此次眾多單位齊聚討論，展現各界共同打造親子友善示範區的高度期待。副理事長林丞斌則指出，親子族群是青埔城市能量的核心，只要文化場館與商圈有效整合，青埔魅力與商圈活力都將大幅提升，協會也將持續扮演跨界協調者，讓品牌推動更具系統性與長期性。副理事長、同時也是黃崇真議員服務團隊的許勝傑表示，青埔正處於城市發展的關鍵階段，無論從地方需求、商圈擴張、國際旅客導入等面向來看，此時都是推動「國際親子城市」的最佳時刻。他指出，家庭對教育環境、交通便利性與生活品質的期待迅速提升，跨部門合作將是推動城市品牌的關鍵。許勝傑強調，黃崇真議員服務團隊將在市政溝通與地方協調上全力支持，促使城市建設真正回應家庭需求，並讓青埔在國際旅遊競爭中展現更強實力。
青埔商圈發展協會創會理事、同時也是桃園市政府青年諮詢委員的鍾漢騰在簡報中引用林華庭博士提出的「超生態系（Super Ecosystem）」概念，指出青埔未來競爭力不應侷限於單一場館、單一活動或單一產業，而是必須由文化、商圈、交通節點、科技應用、家庭需求、社群力量與國際旅客等多元要素彼此強化，形成具韌性的城市發展網絡。他強調，青埔家庭人口快速增加，需要的是一套能運作十年的城市制度；2026 年應成為制度化工程的起點，透過成立青埔親子城市行動聯盟、建立共同宣傳平台與推動親子友善空間認證制度，使文化、商業、科技與家庭需求能持續正向循環，打造台灣最具代表性的國際親子示範城市。
本次會議最終形成三項重要共識：正式確立「國際親子城市」作為青埔共同願景；由場館、企業、商圈與公部門共同推動跨界的「國際親子城市行動聯盟」；以及啟動國際導客策略，優先推動日本市場。
青埔商圈發展協會表示，未來將持續整合文化場館、商場、旅宿業者、公部門與在地社群能量，透過活動串連、交通優化與國際行銷推動，使青埔成為全台最具特色、最宜居且最具國際競爭力的國際親子城市示範區。協會也將於 12 月 25 日在置地廣場桃園舉辦 2026 青埔聖誕活動，以節慶行銷提升城市亮度與商圈熱度。
青埔商圈發展協會舉辦「2026 青埔親子城市品牌暨商圈行銷共創會議」。
