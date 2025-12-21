青埔地區聯外車程可省10分鐘！中豐交流道即將通車 注意「這類車種」不能走

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

桃園地區重要交通建設即將開放通車！交通部表示，國道1號中豐交流道新建工程歷經近3年的施工努力，目前即將達到通車標準，於完成通車前勘驗及部分驗收等與行車安全相關作業後，可望於近期開放通車；預期青埔地區往來泰山轉接道行車時間約可節省10分鐘；同時禁止通行大貨車（如聯結車、砂石車、貨櫃車等）。

高公局說明，中豐交流道是專門服務五股楊梅高架道路的交流道，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18%及中壢交流道7%交通量，改善交通壅塞情形，縮短鄉親們的通勤時間，為桃園帶來立竿見影的效益。

高公局也提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路之用路人，通行車種也與國1高架道路相同，禁止通行大貨車；未來中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人可利用迴轉道進入北入匝道；五楊高架道路南下之用路人則可利用中豐交流道新設出口匝道分別前往中壢及青埔地區。

高公局說明，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，中壢轉接道路段將透過標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道及禁止入口車輛駛入平面主線，請用路人依據標誌標線及指示牌面行駛；待中豐交流道正式通車，不僅打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來結合機捷A21環北轉運站，將使大眾運輸轉乘更加便捷，串聯起新舊都心的發展動脈，為地方帶來更多商機與活力。

