青埔室內設計推薦｜桃園健康宅打造安心生活

許多屋主在裝潢新家時，往往只關注美觀或風格，但實際入住後才發現問題：收納不足、通風不佳、甲醛疑慮、光線刺眼或昏暗，這些生活痛點，正是近年「桃園健康宅設計」受到重視的原因。青埔室內設計市場中，【光舍丰計】以健康宅理念切入，逐步成為桃園區域內健康宅設計指標品牌。

從生活問題找到解方

光舍總監周語華指出，設計的核心不是追求華麗，而是解決住戶每天會遇到的困擾，例如：過敏體質家庭需要改善空氣品質，長輩需要安全動線，新婚夫妻則希望空間兼具彈性與收納；光舍丰計在桃園健康宅設計案例中，總是以「生活檢測」為起點，再提出專屬解決方案。

減法思維的設計哲學

在青埔室內設計作品裡，光舍丰計常強調「減法」：減去噪音干擾、減去潮濕發霉、減去動線混亂，透過通風設計、採光調整與材料篩選，打造能安心呼吸的家，這樣的理念，讓許多屋主深刻感受到健康宅的差異。

不只是設計，更是生活陪伴

光舍丰計在與客戶交流時，常以一句簡單的提問展開對話：「你最近睡得好嗎」？這樣的關懷，反映了團隊重視居住者感受的態度。從動線、光影到收納，每個細節都因為理解生活需求而更貼近真實，這也是桃園健康宅設計逐漸受到市場青睞的原因之一。

青埔案例帶來新示範

在近期青埔室內設計案件中，光舍丰計將老屋格局重新規劃，引入自然光線與循環空氣，讓居住者能在日常中享受健康宅的好處，這不只是空間改造，更是一種「安心生活」的具體實踐。

讓家的每一口呼吸都安心

光舍丰計強調，家是生活最長久的陪伴，從桃園健康宅設計出發，結合青埔室內設計的在地需求，品牌持續推廣「健康 × 美感 × 安心」的理念，期望每一個家庭都能擁有真正的健康宅。

