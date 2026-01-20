青埔影城、長庚醫院同時跳電 台電曝原因：屬同一事故

桃市青埔新光影城在今天上午跳電。（民眾提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區青埔新光影城和龜山區的長庚醫院桃園分院，今日中午同時發生跳電情形。台電桃園區營業處下午回應，經查是上午11點7分許頂湖至青溪二路因特高壓避雷器故障產生壓降，導致部份特高壓供電用戶敏感設備停電，上午11點9分許饋線已恢復正常。

台電桃園區處表示，經查青埔新光影城及長庚醫院桃園分院的跳電時間均發生於上午11點7分許，研判皆是頂湖至青溪二路因特高壓避雷器故障、屬同一事故造成，經洽電兩營業場所目前供電均正常。

有民眾在網路上貼文，指出看電影中途突然停電，因為大影廳只有自己一個人還因此哭出來，只能靠手機光線連緩帶爬出影廳，還因此留下心理陰影。

