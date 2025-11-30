青埔房市競爭激烈！大邱企業憑「品質導向」脫穎而出

【警政時報 包克明／臺北報導】桃園青埔因區位優勢顯著，結合高鐵、機捷與大型建設陸續到位，吸引雙北通勤族、航空業者、竹科工程師、自住客與退休族等各類購屋族群，使房市需求日益強勁。在此競爭激烈的市場中，大邱企業憑藉「品質導向」的一條龍整合服務，成功打造獨特競爭力，在房仲市場中脫穎而出。

大邱企業董事長邱惠丹（右）說，他們以「品質導向」為原則服務客戶，屋主們對大邱團隊的服務讚不絕口，分享了許多感人的故事。(記者翻攝)

大邱企業董事長邱惠丹指出，分析多元購屋族群，在青埔地區的主要購屋族群包括：雙北通勤族：尋求相對於雙北地區更親民的房價，利用高鐵或機捷通勤至雙北工作。自住客群：重視生活機能、交通便利性及區域未來發展潛力的剛性需求買家。航空業人士：因靠近桃園國際機場，許多航空相關從業人員選擇在青埔置產。科技新貴：新竹科學園區的工作者尋求性價比更高的住房選擇。退休族：良好的生活環境和逐漸完善的商業設施吸引了部分退休人士。置產投資客：雖然近期因信用管制等因素趨於謹慎，但青埔的增值潛力仍吸引投資者的注意。

廣告 廣告

大邱企業以一條龍全方位服務、複合式經營模式、誠信與透明度、高效服務以及資產守護者角色，以「品質導向」為原則，在桃園青埔市場脫穎而出。(記者翻攝)

邱惠丹也提出自身企業的特色及強項。她說，在這個競爭激烈的市場中，大邱企業憑藉以下幾點建立了明顯的競爭優勢：首先，一條龍全方位服務，不僅提供基本的房產仲介服務，還涵蓋裝潢設計、家具採購、物件代租及後續代管，為屋主省去諸多麻煩。

邱惠丹表示，其次，複合式經營模式：創新地將自有茶飲品牌「丹點手搖飲」導入房仲門市，打造「社區客廳」的概念，與居民建立情感連結，提升來客率。另外，誠信與透明度：強調誠信經營，提供透明工班制度，並在裝潢過程中定期回報工地進度，減少消費糾紛的擔憂，贏得業主信賴。

邱惠丹說，第四，高效服務：以驚人的租賃速度著稱，許多屋主反映專任委託不到一週即完成出租，效率令人驚豔。最後，資產守護者角色：不僅是交易橋樑，更是協助屋主守住資產價值的守護者，將市場導向從單純的「交易導向」轉變為「品質導向」。

大邱企業目前在桃園地區擁有七間據點，專注於青埔特區與高鐵站周邊市場。創辦人邱惠丹領軍的團隊，秉持「如期如質、無紅包、無回扣」的透明工班制度，並創新引進刷卡機服務，展現對消費者便利性與誠信的雙重承諾。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光