青埔最Chill質感咖啡廳！roll coffee現點現烤捷克煙囪捲必吃，配一杯清爽蘋果美式度過陽光午後

桃園中壢｜roll coffee捲日子

青埔近期很火紅的異國風情咖啡館「roll coffee」，充滿異國情調的特色咖啡館，地點靠近桃園高鐵站、A18捷運站及桃園兒童美術館，周邊環境寧靜且富有生活質感。店家的外觀以現代簡約風格設計，乾淨俐落的線條與大片的玻璃窗，在陽光下灑落自然光影，讓人一眼就能感受到舒適的氛圍，將捷克經典小吃「 煙囪捲（Chimney Roll）」帶入青埔，結合多樣化的輕食與甜點，成為青埔很受歡迎的咖啡館。

交通資訊

自駕路線：

從中壢火車站出發，沿著桃園高鐵站再開大約5分鐘即可抵達，週邊需找停車場或是白線內停放，店門前的灰黑立面搭配圓形LOGO相當顯眼。

大眾交通：

若從桃園或台北方向出發，可搭乘「桃園高鐵站」，再轉搭172或170線，於「青埔致遠一路口」站下車，步行約9分鐘。

也可以搭乘YouBike，沿青松街騎過來，不到10分鐘即可抵達，途中還能欣賞到安靜住宅區的綠意景色。

roll coffee 就隱身在這樣的生活巷弄裡，鬧中取靜，像是屬於中壢人的秘密基地，門口有著可愛的logo，兩個店面大小，比我想像中的大一些。

門口也有小小的戶外座位區，如果只是簡單喝杯飲料，或是天氣好時想曬曬太陽都可以在這裡坐坐。

來到店內見到專業的咖啡機設備，很想坐下來好好享受一下午後悠閒時光，來到這裡也可以任選座位區喔~

MENU

原本以為roll coffee僅賣煙囪捲系列，到店內才發現原來有很多不同的餐點，其中外場接待人員還有香港口音，不確定是不是老闆，所以也有新推出的冰火包系列，還有早午餐盤，看來這裡也很適合當成早午餐約會的好地方。

飲料的選擇也超多，讓我一時之間還真不知道怎麼選擇才好，有好多想吃的東西，最後詢問店家吃不完可否外帶才放心點了二份甜點和一杯咖啡。

踏進roll coffee的第一印象，是「乾淨、安靜、舒服」，店外黑白配色簡約大方，來到店內可以見到這留白的圓桌，真的是很適合拍照的好地方。

進入室內後，牆面以純白為底，搭配流型銀色桌椅與大面窗景，自然光柔和灑落在桌面上，整個空間顯得明亮通透。

店內也擺放了不少雜誌書籍讓大家在享受咖啡的同時也可以翻看一下書籍，你有多久沒翻閱實體書了呢？培養一下咖啡文學氣質囉~

自助式取用水與餐具的方式，如果有需要都可以自取，也不需要另外加收服務費。

咖啡吧台採開放式設計，能看見咖啡師專注沖煮的模樣，桌上擺著 Marshall 喇叭，傳來輕柔爵士或city pop音樂，營造出悠閒氛圍。

鄰桌客人點的火腿起司包看起來也蠻好吃的，可以見到波蘿包夾入多片火腿和起司，用料不手軟。

在 roll coffee 的餐桌上，香氣是主角，內用時不時會聞到陣陣咖啡香，再加上現點現烤的煙囪捲，到豐富的早午餐、義大利麵、開放式吐司 等一應俱全，想吃什麼都可以點得到。

蘋果美式160元

透明玻璃杯盛裝的分層漸層非常迷人，下層是清澈的蘋果果汁，上層是深邃的美式咖啡色澤，像是午後陽光下的琥珀光。

喝之前建議先攪拌均勻，入口時能感受到蘋果果香的酸甜與咖啡的苦韻交融，第一口清爽，第二口則慢慢帶出咖啡豆的果酸與烘焙香氣，尾韻帶有微微焦糖香，酸中帶甜，整體平衡而順口，這是一杯會讓人上癮的「果香系咖啡」，既保留了咖啡的厚度，也多了一份清新氣息。

冰火包100元

新推出的冰火包，表面烤得金黃酥脆，裡頭則是柔軟溫熱的麵包體，最上方放著一片冰冷奶油，看著它緩緩融化，是視覺與味覺的雙重享受。

咬下去的瞬間，奶油的鹹香與麵包的甜氣交織，外酥內軟，油脂香氣充滿口腔，卻又不會太膩，

這種「冰」與「火」的對比感，正是這道點心迷人的地方。

如果搭配蘋果美式一起享用，那酸甜果香能中和奶油的厚重感，讓整體更順口。

原本以為煙囪捲會預先烤好，後來才知道是現點現烤，不時聞到陣陣飄出的香氣。

黑糖肉桂捲捲180元

(自製黑糖肉桂醬、肉桂糖粉、堅果碎)

剛出爐的肉桂捲外層微酥，切開時能看到層層捲起的麵團緊密排列，黑糖醬滲進每一道縫隙，黏稠的光澤讓人食指大動，

肉桂香不嗆鼻，而是帶有甜香與木質調，堅果碎在其中增添了脆口層次。

吃了一些決定外帶回家和小孩一起分享，也很受歡迎呢!

咖啡香、音樂節奏、光影流動、，一切都令人放鬆，這裡的客人多半安靜，有人閱讀、有人筆電工作，也有人只是靜靜看著窗外樹影晃動，在roll coffee，每一杯咖啡、每一份甜點，都是時間的縮影，來到這裡必點的煙囪捲，再點杯咖啡也是很不錯的下午茶點心。

roll coffee捲日子

地址： 320桃園市中壢區青松街193號

電話號碼：03-287 7193

營業時間：10:30–18:30(週二公休)

IG

文章來源：VIVIYU小世界