青埔沒有銅板價？ 在地女房仲曝：難熬的不是房價是吃飯





桃園青埔近年大型建設前仆後繼，發展迅速，吸引許多人移居，但有網友不解，調查顯示青埔居民收入高，卻少有高檔餐廳，不如藝文特區。對此，一名移居青埔8個月的女房仲揭真相，「青埔最難熬的事：不是房價，是『吃飯』」！

一名網友在《台大批踢踢》實業坊以「怎麼青埔沒有高級餐廳啊」為題發文，引發熱議，他表示青埔的中位數收入在桃園市排名第一，甚至有人稱「桃園最多億萬富翁就在青埔」，但卻幾乎沒有高級餐廳，他好奇「青埔人這麼有錢，為何很少看到高檔餐廳？」

一名女房仲在《青埔房產女騎士｜愛霏 Fion》粉專上發文，她直言青埔「就是美食沙漠！」還奉勸要住青埔的人要先學會煮飯技能，她寫道：「說真的，要我講出來青埔最痛苦的事情，肯定就是『吃飯』這件事。我真心奉勸所有想來青埔住的人，一定要具備煮飯的技能！」

她解釋青埔晚上7點過後，基本上就沒東西吃了。「嘿對！就是美食沙漠！千萬不要跟我說：什麼華泰名品城啊、環球啊、巴拉巴拉餐廳，拜託，誰三餐每天吃那個？我看起來像富二代嗎？我就是個喜歡吃小吃、逛夜市的鄉巴佬。」她常常下班忙完回到家，已經8點後，她感慨「有時就只是想簡單吃個飯或麵，真的沒有欸！找！不！到！餒！好想吃滷肉飯」。

對於有人批評青埔沒有高級餐廳，她說住在雙北8～9年的她，真的完全沒想到，來桃園青埔，竟然是花錢的開始。「誰也沒想到住板橋超省錢啊各位。青埔這裡全部都是鈔票價，哪來的銅板價？根本稀有物種。青埔的物價真的是驚呆我這個鄉巴佬，每天都在懷疑人生：怎麼可以貴成這樣？！我在雙北住那麼久我真心覺得青埔的物價完全不輸大安、信義。」

她總結一句話：「貴的離譜。」店租也是貴的離譜。「如果你覺得青埔有便宜的店家，那八成是他家！」她笑說住到青埔後，吃最多的就是火鍋，「因為晚上除了火鍋比較便宜健康，我也不知道還能吃什麼。因為連一個像樣的便當，都動不動130元起跳。我真的常常以為自己住在台北信義區。」

但她也強調，為什麼住了近1年後，還想繼續留在青埔，她強調「青埔食、衣、住、行、育、樂，完整的生活便利度，絕對應有盡有，而且還多到超乎你想像」，她開玩笑地說「你想想哪個重劃區會有：百貨商場、IKEA、誠品、水族館、美術館、藝術館、棒球場、會展中心、企業總部等…而且還在持續興建中？各位，應該沒有吧！」

她強調好幾次晚上去麥當勞報到時，都會看到外國人。「我真的覺得青埔有在邁向國際化，這是我有目共睹的」，她強調建築與建築間距大、街道寬敞、完全沒有壓迫感，就是青埔深深吸引她的地方。

