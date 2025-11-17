青埔消防分隊前進兒美館授課 志工跪地實作CPR訓練急救能力

館內約有130位志工夥伴，平時協助導覽與活動推廣，是守護館內安全的重要力量。圖：消防局提供

桃園市兒童美術館自啟用以來，迅速成為全國親子最愛的新興藝文地標。館內展覽內容豐富多元，兼具教育推廣與公共服務功能，深受各年齡層觀眾喜愛。館內約有130位志工夥伴，平時協助導覽與活動推廣，更是守護館內安全的重要力量。

兒美館特別邀請桃園市消防局青埔分隊宣導與實作演練。圖：消防局提供

為了提升志工在突發狀況中的應變與急救能力，兒美館特別邀請桃園市消防局青埔分隊於昨（16）日進館，舉辦「心肺復甦術」與「自動體外心臟電擊去顫器」宣導與實作演練。透過專業又生動的教學，讓志工們學會關鍵時刻如何出手相救，為民眾的安全再加上一層堅實防護。

活動現場，消防人員以簡報結合理論講解，並使用「半身安妮」模型進行示範，清楚說明CPR的四大步驟「叫、叫、壓、電」。首先要拍打並呼叫患者確認意識；接著大聲呼喊求助並撥打119、取來AED；然後雙手交疊，於胸骨下半部進行規律按壓；最後依照AED語音指示完成「開、貼、插、電」操作。

消防人員也特別提醒，若現場一時沒有AED，應持續進行胸部按壓，直到救護人員到場接手。演練過程中，志工們個個全神貫注、卯足全力地跪地練習，現場充滿專注與熱情。消防人員親切指導、即時糾正動作，讓學員們在互動中更快掌握技巧。許多志工表示，透過實際操作，切身感受到CPR的急迫性與重要性，未來若遇到緊急狀況，也更有信心能挺身而出。

青埔分隊長楊超鈞指出，「此次課程結合理論與實作，讓志工在面對突發事件時能即時應變，在救護人員到達前發揮黃金救援力量，為生命多爭取一線希望。」第二大隊長簡慈彥也表示，「CPR與AED是最基礎、也最關鍵的急救技能。只要人人願意學、勇於施作，就有可能改變一條生命的命運。急救不是專業人員的專利，而是每一位公民都能、也應該具備的能力。」

兒美館表示，安全是推動藝文教育的基礎，未來將持續與消防單位合作，定期辦理急救與防災訓練，讓志工與工作同仁在守護藝術的同時，也能守護每一位入館民眾的健康與安全。

