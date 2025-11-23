青埔消防攜手義消送暖 提醒長輩、弱勢防範一氧化碳中毒

桃園市消防局第二大隊青埔義消分隊攜手青埔消防分隊，走進中壢社區發展協會，舉辦「寒冬送暖暨一氧化碳中毒防範宣導活動」。圖：青埔分隊提供

天氣逐漸轉冷，社區裡總有人默默承受著生活的寒意。為讓弱勢族群在冬日裡不再感到孤單，桃園市消防局第二大隊青埔義消分隊於今(23)日攜手青埔消防分隊，走進中壢社區發展協會，舉辦「寒冬送暖暨一氧化碳中毒防範宣導活動」， 以一袋袋生活物資與一聲聲溫暖的問候，為居民帶來真切的關懷。

青埔分隊宣導預防一氧化碳中毒的重要觀念，避免熱水器或取暖設備不當使用。圖：青埔分隊提供

青埔分隊表示，青埔義消分隊成立多年，一直秉持守護、陪伴與服務的消防精神。走進社區、走到居民身邊，將救災的力量化為生活裡的支持，挽起袖子擔起最實在的溫暖。

以一袋袋生活物資與一聲聲溫暖的問候，為居民帶來真切的關懷。圖：青埔分隊提供

活動中，義消成員分送物資時，不少居民緊握著手、露出感激的笑容；有長輩說，一份物資不只是柴米油鹽，更代表有人記得他、惦記他。正是這些細微的回應，使這份活動意義更加深刻。

青埔義消分隊長楊豐瑋表示，「送出的不是物資，而是陪伴與力量。希望讓長輩與弱勢住戶知道，在這個城市裡，不論遇到什麼，消防隊永遠站在他們身後。願這份關愛能帶來一絲暖意，讓這個冬天不再冰冷。」除了送暖，青埔分隊也藉此深入宣導預防一氧化碳中毒的重要觀念，避免熱水器或取暖設備不當使用時造成一氧化碳中毒，再次提醒居民，應落實設備定期檢查、保持環境通風、避免將熱水器安裝於封閉空間，並注意身體有無異狀，以確保居家安全。

青埔分隊長楊超鈞指出，「義消與消防隊不只是在緊急時刻伸出援手，更在日常裡與社區站在一起。此次活動讓我們再一次看見，安全不是一句口號，而是來自每一次到訪、每一份物資、每一次向居民解說防災觀念的用心。希望藉由送暖與宣導雙軌並行，不僅讓弱勢家庭度過一個安心的冬天，也讓一氧化碳防範意識深入社區、成為每一個家庭的日常習慣。」

第二大隊長簡慈彥提醒，冬季尤其容易因熱水器、燃煤或室內煮食引發一氧化碳中毒事件，一旦發生往往措手不及，呼籲居民務必注意通風、留心設備狀況，避免悲劇發生。

青埔分隊強調，青埔義消與消防分隊的堅持，不只體現在救災瞬間的英勇，更在於平凡日子裡用行動守護社區、用關懷溫暖人心。這份力量細微卻真實為寒冬帶來光，也為社區增添了一份安全與踏實。

