青埔消防、義消聖誕寒冬送暖 赴路得啟智學園宣導防災觀念

桃園市消防局第二大隊青埔分隊與義消前進中壢區路得啟智學園舉辦「聖誕寒冬送暖暨防火逃生、住警器宣導活動」。圖：青埔分隊提供

桃園市消防局第二大隊青埔義消於11月前往忠福里社區舉辦「寒冬送暖暨宣導活動」並獲得熱烈回響後，今(14)日再度結合青埔消防分隊，化身聖誕老人與聖誕小幫手，前進中壢區路得啟智學園舉辦「聖誕寒冬送暖暨防火逃生、住警器宣導活動」。義消與消防人員以活潑、互動式方式，陪伴園區小朋友迎接溫馨聖誕節，同時傳遞正確的消防安全觀念。

義消與消防人員以活潑、互動式方式，陪伴園區小朋友迎接溫馨聖誕節，同時傳遞正確的消防安全觀念。圖：青埔分隊提供

青埔義消分隊長楊豐瑋表示，希望透過聖誕老人裝扮及互動，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，透過捐助與陪伴回饋社會，期望以實際行動照顧弱勢族群的需求。青埔義消未來也將持續推動公益計畫，讓關懷力量不斷延續。

活動現場氣氛溫馨熱鬧，義消與消防分隊人員化身聖誕老人一一發放物資，小朋友們興奮不已。同時示範初期火災應變方式，協助孩童提升自救與應變能力；也提醒園區住民，住宅用火災警報器安裝於廚房、臥室及樓梯間等重要位置，一旦偵測到濃煙便會警示，能爭取寶貴逃生時間，是居家最重要的安全防線。

青埔分隊長楊超鈞指出，分隊將持續推廣防火教育，讓更多民眾能在日常生活中建立正確的防災觀念，打造安全的社區環境。第二大隊長簡慈彥也強調，消防局透過各類宣導活動持續提升市民防火避難知識，其核心目的就是讓每位民眾都具備基本防災能力，降低風險、守護城市安全。

