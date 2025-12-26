青埔聖誕盛會圓滿落幕 從電影夜到在地文創、共織「親子美好城市」願景

經濟發展局局長張誠致詞。





「2025青埔聖誕 Christmas Market」於12月25日在置地廣場桃園天井中庭美好落幕，活動以「市集 × 展演 × 親子電影夜」為核心，結合在地特色品牌、藝文展演與親子電影欣賞，吸引大批親子家庭與市民從白天一路參與至夜晚，讓青埔在歲末時節洋溢溫暖與歡笑。主辦單位表示，本次活動不僅是一場聖誕節慶盛會，更以節慶作為城市生活串聯平台，整合商圈、學校、社群與企業資源，朝「打造青埔親子美好城市」的方向持續邁進；而在這特別的耶誕節，許多家庭也在現場領受禱告與祝福，讓節慶的喜樂不只停留在熱鬧，更成為心中真實的平安與盼望。

本次活動由桃園市青埔商圈發展協會主辦、WELL 美好影響力負責整體執行與跨單位整合，與大園牧者聯誼會合辦，在桃園市政府青年事務局指導下推動，同時感謝置地廣場桃園提供場地協辦，並由桃園市新聞記者協會共同協辦，讓活動得以在商圈核心公共空間順利舉行，帶動人潮與消費，展現節慶經濟與城市生活的雙重效益。大園牧者聯誼會主席吳維傑牧師亦到場共襄盛舉，與在地夥伴共同見證青埔在歲末時節凝聚社區情感與傳遞祝福的力量。

青年事務局局長侯佳齡、婦幼發展局局長杜慈容到場共襄盛舉。

舞台展演自AmaZing創意室發表揭開序幕，在地親子互動活動帶來滿場笑聲，青埔國小弦樂團、CPR青埔人樂團、玩樂人樂團與頑固貝爾樂團等團體接力演出，搭配伯特利堂教會聖誕戲劇、大園迦南教會舞蹈及亞薩斯音樂成果展，並由WELL、伯特利堂、大園迦南教會、Living Church及青埔浸信會詩班帶來聖誕敬拜與大合唱，將節慶氛圍推向高潮；不少民眾也在敬拜與詩歌中領受祝福與禱告，讓耶誕節的意義在歌聲迴盪的天井中庭更顯深刻。活動尾聲更攜手新光影城放映《動物方城市2》，為親子聖誕夜留下溫暖回憶。

活動當日貴賓雲集，桃園市政府青年事務局局長侯佳齡、經濟發展局局長張誠、婦幼發展局局長杜慈容及議員彭俊豪、謝美英、魏筠、張秀菊、黃崇真議員助理許勝傑到場支持。三位局長致詞時皆表示，將全力支持「青埔親子美好城市」品牌行動聯盟，透過跨局處合作推動親子友善政策，並針對交通接駁與尖峰塞車問題持續改善；議員謝美英、魏筠、彭俊豪也承諾將支持並督導推動工作落實。

「2025青埔聖誕 Christmas Market」於置地廣場桃園天井中庭熱鬧展開

青埔商圈創會副理事長林丞斌與創會理事林華庭亦到場祝賀，企業代表包括Xpark總經理手嶋一雄、營業部部長小倉經敬及COZZI Blu和逸飯店總經理陳孝慈到場支持，展現公私協力推動青埔親子友善城市的共識。

策劃人鍾漢騰表示，青埔聖誕市集不只是節慶活動，更是凝聚社區情感的平台，透過市集、音樂、戲劇、親子互動與禱告祝福，讓人們在節日中相聚交流，感受彼此的關懷與平安。未來也將持續以多元形式辦理親子友善活動，深化在地合作，讓青埔成為讓家庭願意停留、孩子安心成長的美好城市。

「2025青埔聖誕 Christmas Market」於置地廣場桃園天井中庭熱鬧展開

