青埔銀行保全立大功 ATM前助壢警逮車手

警方立即派員趕赴現場，當場查獲正提領贓款的28歲周姓男子，成功查扣現金12萬3000元，展現警民合作打擊詐欺的具體成效。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局青埔派出所於本(2)月4日上午10時15分許，接獲轄內金融機構三信商業銀行青埔分行通報，一名男子於ATM前長時間操作、行徑可疑，疑似詐欺提領車手，駐點保全人員機警察覺異狀並即時報警，警方立即派員趕赴現場，當場查獲正提領贓款的28歲周姓男子，成功查扣現金12萬3000元，展現警民合作打擊詐欺的具體成效。

經附帶搜索，警方於周嫌身上查扣現金12萬3000元。圖：讀者提供

中壢分局表示，當時保全人員於巡視勤務中，發現周嫌在提款機前反覆操作，並不斷查看手機與外界聯繫，直覺有異，隨即依通報機制通知警方。員警抵達現場後，發現周嫌正持卡提領現金，經盤查確認其所持提款卡為居住於高雄燕巢之被害人所有，當場將其依現行犯逮捕。經附帶搜索，警方於周嫌身上查扣現金12萬3000元、假檢警收據2張、工作用手機1支及人頭帳戶提款卡1張。全案警詢後，依詐欺罪嫌移送偵辦，並建請羈押。

中壢分局長林鼎泰特地親赴銀行，公開頒發感謝狀，感謝金融機構與保全人員站在阻詐第一線，為民眾財產安全把關，成功守住辛苦錢。圖：讀者提供

為表彰保全人員第一時間發揮高度警覺、主動協助警方攔阻詐騙金流，中壢分局長林鼎泰特地親赴銀行，公開頒發感謝狀，感謝金融機構與保全人員站在阻詐第一線，為民眾財產安全把關，成功守住辛苦錢。

林鼎泰表示，因應春節及重要節日期間人流、金流頻繁，為防範轄內金融機構及彩券行發生強盜、搶奪及詐欺等治安案件，中壢分局已依據市警局「加強重要節日安全維護工作計畫」，事前縝密規劃勤務編組，於多個重點時段調派內勤人員支援外勤勤務，全面強化金融機構及彩券行周邊巡守與安全維護作為，確保民眾財產安全。

另外，警力有限、民力無窮，打擊詐欺犯罪有賴全民共同參與。警政署目前設有檢舉詐欺車手獎金制度，民眾若主動提供情資，協助警方緝獲詐欺車手，即可獲得1萬元獎勵金。中壢分局已建置專屬LINE官方帳號，主動與轄內金融機構、超商等第一線單位建立即時通報聯繫機制，透過通訊軟體快速傳遞可疑情資與現場狀況，一有異常即可同步通報警方到場處理，大幅縮短反應時間，有效攔阻詐騙金流，強化警民、警企合作的即時性與防詐效能。

林鼎泰也提醒，民眾若於ATM或金融機構周邊發現疑似車手行徑，請務必提高警覺並即時通報警方，常見特徵包括刻意配戴口罩、帽子遮掩面容；於提款機前反覆操作、停留時間過長；提領過程中頻繁查看或使用手機聯繫他人。

林鼎泰強調，打擊詐騙需要全民共同努力，多一分警覺，就能少一名受害者，透過警民攜手合作，讓詐騙集團無所遁形，共同守護轄區治安與市民安心生活。

