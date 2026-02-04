青埔、江翠北遭在地人嫌爛？他住重劃區感覺被歧視 網友揭背後心態

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

近年各地重劃區陸續開發、交屋，然而，近日有網友發文表示，只要提到重劃區，就容易遭到部分「原生地」居民嫌棄，認為其偏僻、發展不起來。貼文一出，引發討論。

近年各地重劃區陸續開發、交屋。（示意圖／Pexels）

原PO在PTT home-sale板以「是不是重劃區都容易被原生地歧視？」為題發文，發現不少「原生地」居民對重劃區態度不友善，像桃園青埔在中壢地方社團常被批評「鬼城」，江翠北重劃區也被部分板橋老居民看不起。他認為，先不談房價，至少生活機能都比過去進步，「地方要發展也要時間吧？又不是一開發就有。」

他也直言，無法認同因為自己離重劃區遠，就認定當地偏僻的說法，甚至反諷「離高鐵遠不是高鐵的問題，是人的問題」。

貼文引來不少網友共鳴，「尤其是看走眼的老在地人，真的特別愛酸」、「我浮洲人當初嫌亞東面水溝，結果你懂的，嗚嗚」、「大部分都是買不起在酸而已，重劃區依賴外地買盤」、「還會有老人說以前這裡都是爛泥地，很爛不要買」、「以前總是覺得高鐵離自己太遠，現在才發現是自己離高鐵太遠」。

不過也有人表示，「重劃區人對舊市區人也很不友善啊」、「互相歧視才對吧，反正都覺得自己住的地方最屌」、「舊市區也有環境好的地方，同樣也有機能好的重劃區，那些機能很難有起色的重劃區為什麼會有優越感呢」、「是多自卑才這麼在意別人眼光啊」。

