青報助偏鄉學童體驗無人機 拓科技視野

記者謝承宏／苗栗報導

為啟發偏鄉學童對科技的學習興趣，青年日報社昨日前往苗栗縣公館鄉開礦國民小學舉辦「無人機教學體驗活動」，結合科技教育與全民國防理念，帶領孩子們認識無人機的發展與應用，並透過實際操作體驗，讓學童在寓教於樂的氛圍中接觸前沿科技，拓展學習視野。

為推廣全民國防教育，青年日報社昨日特別安排記者前往苗栗開礦國小實施偏鄉送暖活動，並規劃無人機教學課程，進行結構講解、基礎飛行原理介紹、安全操作教學與戶外飛行示範，期望為學生留下多元而深刻的學習記憶，為偏鄉地區學子開拓生活視野、提升個人核心素養。

活動現場由青年日報社新聞官以生動、淺白的方式講解，向學童講解無人機原理與用途，引導學生理解科技在民生與國防領域的應用。互動過程中，學童踴躍舉手發問與搶答，現場氣氛活潑熱烈，藉寓教於樂的教學方式，激發孩子對科技的好奇心，也為未來的學習奠定良好基礎。

隨後移至戶外操場進行實地飛行操作，學童們輪流體驗遙控無人機升空與轉向，觀察影像拍攝與回傳過程，了解軍事記者如何應用各類攝影器材，忠實呈現官兵守護家園的辛勤身影。透過此次活動，不僅啟發學童對科技應用的認識，也讓全民國防的共識在孩子們心中悄悄萌芽。

青年日報社昨日前往苗栗縣開礦國民小學舉辦「無人機教學體驗活動」，拓展學童學習視野。（記者謝承宏攝）

